Kilka tygodni temu Edyta Górniak na swoim Facebooku zamieściła notkę, że nagrała duet z kanadyjskim wokalistą Mattem Duskiem na jego najnowszy album. Ponadto magazyn "Party" dowiedział się, że Polka podczas wizyty w studiu, zachwyciła swoim głosem tamtejszych wydawców i producentów, którzy chcą z nią podpisać międzynarodowy kontrakt na nagranie płyty. Zobacz: Górniak po latach wyda płytę za granicą

Jak udało się ustalić AfterParty.pl, Górniak w duecie z przystojnym wokalistą nagrała cover przeboju "All The Way" Franka Sinatry z 1957 roku. Co ciekawe, Dusk ma w planach odwiedzić Polskę w tym roku, więc istnieje szansa, że usłyszymy duet gwiazd na żywo.

Dzisiaj do sieci wyciekło nagranie gwiazdy i kanadyjskiego jazzmana. Dotychczas z piosenką mierzyły się już największe diwy współczesnej muzyki, m. in. Celine Dion, która dzięki osiągnięciom techniki podczas jednego z koncertów mogła zaśpiewać utwór z samym mistrzem swingu.

Czy Edyta poradziła sobie z piosenką i stworzyła z Mattem dobrze brzmiący duet? Posłuchajcie:

Edyta Górniak w swoim prywatnym studiu nagraniowym: