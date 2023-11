1 z 13

Nie mamy żadnych wątpliwości, że Edyta Górniak i jej nowy partner Mateusz Zalewski są nie tylko jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu, ale także jedną z najbardziej stylowych. Ostatnio zakochani udowodnili to podczas miejskiego spaceru, na którym przyłapali ich paparazzi. Para miała na sobie stylowe i minimalistyczne zestawy ubrań, które doskonale sprawdzają się na co dzień!

Inspiruj się Edytą Górniak i Mateuszem Zalewskim

Mogłoby się wydawać, że połączenie białej koszuli z podartymi dżinsami to najbardziej banalny zestaw ever. Jest to jednak doskonałe rozwiązanie, jeśli chce się wyglądać modnie, stylowo, a jednocześnie nie przesadzić z trendami. Biała koszula to ponadczasowy element garderoby i powinna znaleźć się w każdej - zarówno męskiej, jak i kobiecej - szafie. Podobnie jest w przypadku dżinsów. Te ubrania nigdy nie wychodzą z mody, są zawsze na topie i - co najważniejsze - pozwalają tworzyć stylowe zestawy. Edyta i Mateusz to udowodnili!

Tylko spójrzcie, jak świetnie wygląda para w niemal identycznych ubraniach. Mateusz wybrał klasyczną białą koszulę z długimi rękawami i zaszalał nieco z dołem - miał na sobie modne postrzępione dżinsy z dziurami. Edyta Górniak wybrała natomiast koszulę z falbanami oraz seksowne dżinsowe i postrzępione szorty. Warto inspirować się stylem Edyty i Mateusza! Zobaczcie galerię zdjęć i sprawdźcie, gdzie kupicie podobne ubrania dla siebie i swojej połówki.

