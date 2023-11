1 z 4

Ostatnie tygodnie Edyta Górniak spędza w Polsce. Poświęca się nie tylko pracy, ale przede wszystkim rodzinie. Kilka dni temu, jej mama trafiła do szpitala z podejrzeniem udaru! W trudnych chwilach wspiera ją jej partner, Mateusz, z którym ostatnio została przyłapana na spacerze!

Edyta Górniak przyłapana z ukochanym! Jest to jej najprzystojniejszy partner?

Choć Edyta do tej pory nie miała szczęścia od partnerów, a po rozstaniu z poprzednim prosiła Boga o uchronienie ją od następnego zakochania, tym razem wydaje się, że to może być to!

Ostatnio zostali przyłapani razem na spacerze (randce?), a wzrok Mateusza mówił sam za siebie! To prawdziwa miłość! Zobaczcie!