Po tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza w wyniku ataku podczas finału WOŚP w Gdańsku Dorota Rabczewska-Stępień zaprosiła gwiazdy do udziału w koncercie „#Artyści przeciw nienawiści”. Nie bez kozery apel skierowała bezpośrednio m.in. do Edyty Górniak, z którą jest skonfliktowana od ponad 15 lat.

„Wyciągam rękę do Edyty Górniak, do Justyny Steczkowskiej, do wszystkich dziewczyn, które za mną nie przepadają w branży. Pokażmy, że jesteśmy dorosłe (...)” - nawoływała w swoim Instastory.

Dla fanów obu gwiazd był to wyraźny sygnał, że przy okazji tego wyjątkowego koncertu panie wreszcie będą mogły zakopać topór wojenny. Ale pewne jest, że choć idea jest piękna, to do pojednania na scenie nie dojdzie! Edyta nie tylko odmówiła udziału w wydarzeniu, lecz także zarzuciła Dodzie chęć poprawy własnego PR i wypromowania się na tragedii. Czy jest szansa, że Górniak i Rabczewska-Stępień kiedykolwiek zaśpiewają na jednej scenie?

Festiwal złośliwości

Która z artystek pierwsza zaczęła ten konflikt? Opinie są podzielone. Wielbiciele Górniak przekonują, że to Doda, będąc w reality show „Bar”, rzuciła pod adresem Edyty kilka niepochlebnych komentarzy. Z kolei fani Doroty twierdzą, że jako pierwsza ciężkie działa przeciwko wokalistce wytoczyła właśnie Edyta, gdy w 2005 roku była gościem w programie Kuby Wojewódzkiego.

„A zauważyłeś, jaka jest tendencja w tej chwili? Że niszczy się osobowości, a do nieosobowości dorabia się ideologię. Patrz! Doda – krowa”, powiedziała w TVN Górniak.

Potem już obie panie nie szczędziły sobie złośliwości, a dziennikarze, chcąc dolać oliwy do ognia, ciągle pytali je o wzajemne relacje. Uszczypliwe aluzje pojawiały się przy każdej okazji.

„O Boże, ależ ta piosenka jest durna. Dobrze tylko, że nie zaśpiewałaś jej z tą manierą, z jaką śpiewa Doda”, mówiła Górniak do jednej z uczestniczek, gdy zasiadała w jury „Jak oni śpiewają”.

Plotkowano wówczas, że fani Rabczewskiej od razu zemścili się na niej za te słowa. Jak? W przerwie nagrania mieli ją obrzucać papierkami i gumami do żucia. Później było już tylko gorzej.

Nie od dziś wiadomo, że Doda ma niewyparzony język – Górniak szybko stała się jej ulubionym obiektem kpin. Dorota w kilku wywiadach podkreślała, że kiedyś sama była wielką fanką Edyty. Niechęć do idolki poczuła dopiero wtedy, gdy została przez nią publicznie zaatakowana. Potem najchętniej dokuczała diwie przed kamerami.

„Edzia ma troszeczkę powichrowania psychiczne, ale to już nie mój problem”, przyznała w jednym z wywiadów.

Innym razem, gdy transmisja telewizyjna z festiwalu w Opolu została przerwana akurat podczas występu Doroty, ta stwierdziła, że to nie wina burzy: „To Edzia przegryzła kable”. Co ciekawe, kilka lat temu Polsat złożył Górniak i Rabczewskiej-Stępień propozycję udziału w show „Diwy”. Obie panie miały wystąpić razem z Justyną Steczkowską i Marylą Rodowicz. Do realizacji projektu ostatecznie nie doszło. Plotkowano, że przez Edytę, której nie podobał się skład programu.

Cisza przed burzą?

Zapytaliśmy artystki, czy jest szansa, by ich fani kiedykolwiek zobaczyli je na jednej scenie. – Bez komentarza – odparły jednogłośnie. Powód? Zarówno Edyta, jak i Dorota uważają, że temat konfliktu odwraca uwagę od rzeczy, które są dla nich najważniejsze. Doda wszystkie siły wkłada teraz w promocję nowej płyty „Dorota” i czuwa nad organizacją charytatywnego koncertu „#Artyści przeciw nienawiści” (odbędzie się 27 lutego w łódzkiej Atlas Arenie).

Jak dowiedziało się „Party”, bilety na to wydarzenie rozchodzą się błyskawicznie, w 15 minut od rozpoczęcia sprzedaży wejściówki kupiło 10 tys. osób! Edy- ta Górniak wróciła z ferii zimo- wych. Wkrótce da cykl koncertów dla pracowników i gości jednego z banków. Nagrywa też program TVN „Agent – Gwiazdy”. My jednak nie tracimy nadziei, że kiedyś Edyta i Dorota połączą siły. Kto wie, może zaśpiewają w duecie przebój Virgin „Znak pokoju”?

Doda lubi kontrowersje, jednak koncert „#Artyści przeciw nienawiści” miał pomóc zasypać podziały wśród gwiazd

East News

Edyta Górniak nie wystąpi na scenie razemz Dodą, przynajmniej na razie