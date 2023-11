Nowa wojna między Edytą Górniak i jej byłym mężem Dariuszem Krupą! Eks-małżonek gwiazdy chce ubiegać się w sądzie o regulacje kontaktów z synem, Allanem. Dokumenty w tej sprawie zostały już złożone w warszawskim sądzie. Co na gwiazda? Mówi zdecydowanie: nie ! Dlaczego? Dariusz zeznaje w procesie karnym i swoimi zeznaniami obciąża dilerów narkotyków w zamian za złagodzenie kary.

– Edyta uważa, że przebywanie z ojcem jest na razie zbyt niebezpieczne dla Allana. Zrobi wszystko, aby do tego nie doszło. Jeśli będzie zmuszona, zdradzi w sądzie wszystkie szczegóły związane z jej małżeństwem –mówi znajomy artystki.

Dlaczego Górniak boi się o syna?

Na razie sąd zezwolił Krupie na kontakty z córką Leą. Jednak obecna żona muzyka, Iza Adamczyk (są w trakcie rozwodu), już odwołała się do sądu apelacyjnego. Powód? Te same obawy co u Edyty. Czy byłe partnerki muzyka zjednoczą się przeciwko Darkowi?