Edyta Górniak baluje z Izabelą Janachowską! Nowa przyjaźń w show-biznesie?! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Izabela Janachowska , tak jak każda kobieta, lubi zmiany. Do tej pory nosiła długie blond włosy, które często upinała w kucyk. Ostatnio na balu Fundacji TVN gwiazda pokazała się w zupełnie nowej odsłonie. Teraz jej fryzjerka zdradziła, jak osiągnąć taki efekt. Zobaczcie! Nowa fryzura Izabeli Janachowskiej Niedawno Izabela Janachowska po raz pierwszy została mamą. Kilka miesięcy temu prezenterka przywitała na świecie swojego synka. Chłopiec otrzymał imiona Christopher Alexander. Gwiazda TVN-u nie zdecydowała się na długi urlop macierzyński i już wróciła do pracy. W jej zawodzie wizerunek jest bardzo ważny, więc Izabela postanowiła odświeżyć kolor włosów i zmieniła fryzurę. Efekt? Wow! To trzeba zobaczyć. A co my tu dziś robiliśmy z Izabelą Janachowską?! Globalne rozjaśnienie by Monika, keratynowa regeneracja by Kinga, strzyżenie by Aneta Boss. Bosko🚨🚨🚨🚨 - czytamy na profilu salonu fryzjerskiego, w którym czesze się Izabela. Zobacz także: Izabela Janachowska znów przełożyła chrzciny synka. Co się stało? Izabela na fotelu z pewnością spędziła kilka godzin, jednak zdecydowanie było warto. W nowym kolorze wygląda bardzo ładnie! Pod ostatnimi zdjęciami Izy można przeczytać mnóstwo ciepłych komentarzy. - Pięknie ❤️❤️ - Fajnie w tych włosach 🙂🙂 - Super 😘🙌 Pięknie wyglądasz 😍 Życzę miłego dnia 😊 - Przepięknie wyglądasz macierzyństwo Ci służy ❤❤❤ - piszą fani na Instagramie. Zobaczcie zdjęcia Izabeli! My jesteśmy zachwyceni. A wy? Wyświetl ten post na Instagramie. A...