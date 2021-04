Kosztowało ich to wiele emocji, a nawet łez. Mimo to Izabela Janachowska i jej mąż Krzysztof Jabłoński postanowili zmierzyć sie ze zjawiskiem hejtu, którego sami padli ofiarami. Państwo Jabłońscy zainspirowani spotem, w którym gwiazdy czytają sobie wzajemnie hejterskie komentarze na swój temat, postanowili pójśc ich śladem i dowiedzieć się, co na ich temat wypisują anonimowi internauci. Izabela Janachowska zamieściła to wstrząsające nagranie na swoim Instagramie. Już w pierwszych minutach z jej oczu polały się łzy. Jakie opinie ją tak mocno dotknęły?

Jak Izabela Janachowska radzi sobie z hejtem?

Izabela Janachowska nie ukrywa, że hejt to trudny temat i dość długo uczyła się go oswajać. Twierdzi, że osoby, które dotyka prędzej czy później zaczynają unikać czytania komentarzy o sobie – i dokładnie tak samo było w jej przypadku. Nie robiła tego bardzo długo, wyjątek zrobiła po to, by mógł powstać jej filmik. Izabela podkreśla, że paskudne komentarze na temat jej i jej męża były, są i będą. Niestety, z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Co piszą w nich anonimowi hejterzy?

Okazuje się, że tematem numer jeden, który przewija się w hejterskich komentarzach są bogactwo i... wygląd męża Izabeli, Krzysztofa Jabłońskiego. Część internautów nie wierzy, że mimo sporej różnicy wieku parę może łączyć prawdziwe uczucie.

- Ma takie żółte zęby no i jest już niestety niezbyt jędrny

- To stary dziadek jest. Ta obwisła skóra, zmarszczki, trochę mnie to obrzydza

- Będzie cię kochać całym sercem dopóki masz kasę - piszą o Krzysztofie Jabłońskim.

Na Izabeli Janachowskiej hejterzy też nie zostawiają suchej nitki. Wytykają jej, że to rzekomo dzięki pieniądzom męża może sobie pozwolić na luksusy i drogie ubrania, a jej związek z Krzysztofem to transakcja wiązana...

- Bezguście, żeby nie mąż milioner, to by nie lansowała się w takich markach. Ustawiła się celebrytka

- Obraz nędzy i rozpaczy. Bezdomni się lepiej ubierają od tego czegoś

- Okropny upiór. Celebrytka wielka

- Ludzie cierpią głód, a ona kupuje drogie torebeczki - czytała o sobie

Złośliwi internauci uderzyli też w wygląd Janachowskiej. Mimo, że jest jedną z najzgrabniejszych polskich gwiazd, a jej piękna sylwetka jest zasługą wielu lat tanecznych treningów, hejterzy uważają, że... jest za gruba!

- Bardzo duży tyłek ma. Od ciastek chyba

- A na ortodontę jak nie było, tak nie ma

- Ma małe cycki

- Ale cycki! Flaki! - komentowali.

Janachowska i jej mąż odnieśli się do tych zarzutów! Izabela zapowiedziała, że nie zamierza rezygnować ze słodyczy, za którymi przepada i że wygląd jej pupy oraz biustu, bardzo jej odpowiada. Co więcej, przyznała nawet, że myślała o operacji powiększenia biustu, ale ostatecznie odwiódł ją od tego pomysłu ceniony przez gwiazdy chirurg plastyk dr Marcin Ambroziak.

Mam malutkie piersi. (...) to biust sportowy, kompaktowy. Rozmawiałam nawet z Ambroziakiem o powiększeniu piersi, ale powiedział, że nie! – wyznała Iza.

O co internauci oskarżają Izabelę Janachowską?

Krzysztof Jabłoński również akceptuje żonę taką, jaka jest. Twierdzi nawet, że wcale nie obraziłby się, gdyby Iza miała... większą pupę! Podkreślił jednak, że nie bierze sobie do głowy komentarzy sfrustrowanych ludzi dotyczących ich wyglądu. Najbardziej bolą go te, w których hejterzy posądzają jego żonę o prostytucję!

- Płaci za te luksusy koniecznością sypiania z 60-letnim facetem

- Jak kariera się nie układa, to trzeba zajść w ciążę

- Związki o ogromnej różnicy wieku, a to oznacza więcej niż 10-15 lat (...) To jest proszę państwa pedofilia połączona z prostytucją - pisali hejterzy

Iza te komentarze zignorowała. Do łez doprowadził ją jedynie wpis, którego nie była w stanie przeczytać nawet na żywo... Powód? Godził w jej ukochanego męża.

Na końcu Krzysztof i Izabela zaapelowali do anonimowych internautów, którzy bez zastanowienia piszą takie rzeczy, by zaniechali tego procederu. Jabłoński podkreślił, że ich słowa ranią przede wszystkim najbliższe im osoby, które nie rozumieją internetowej nagonki. Miał tu na myśli swojego starszego syna oraz rodziców i przyjaciół. Na koniec życzył wszystkim "życzliwym", by choć raz w życiu sami musieli zmierzyć się z hejtem i poczuli na własnej skórze, do jakiej tragedii to może doprowadzić.

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński nagrali film o swojej walce z hejtem.

Izabela i Krzysztof są szczęśliwym małżeństwem od 2014 roku. Mają synka Christophera Alexandra.

