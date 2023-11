2 z 5

Już dziś rusza Top of the Top Festival w Sopocie. Na scenie wystąpi Edyta Górniak i tłum innych gwiazd (przeczytaj więcej: To już od dziś! Tłum gwiazd na Top of the Top Festival! Zobacz, kto wystąpi). Czy z widowni będzie ją podziwiać syn w towarzystwie nowej ukochanej? Przeczytaj więcej na kolejnych stronach galerii!