Nie żyje żona Edwarda Miszczaka, Małgorzata. W "Gazecie Wyborczej" pojawiły się nekrologi zamieszczone przez bliskich dyrektora programowego TVN. Małgorzata Miszczak zmarła 20 lutego po ciężkiej chorobie:

Edi, Szymonie, Szczepanie, już nie cierpi, już jest w lepszym świecie. Walczyliście o Jej życie długo i wszelkimi możliwymi sposobami. Przyjmijcie nasze najszczersze dla Was życzenia, by przetrwać ten trudny czas, który przed Wami, a w chwilach kryzysów pamiętajcie, że nasz dom i nasze serca są dla Was zawsze otwarte – napisali bliscy Miszczaka.