Edward Miszczak pozostał bezstronny wobec konfliktu między pracownikami TVN - Małgorzatą Rozenek a Kubą Wojewódzkim. Dyrektor programowy zaznaczył, że spór, który od kilku tygodni jest na ustach wszystkich, ma charakter medialny.

- To jest bardziej konflikt medialny niż konflikt realny. Znam kilka konfliktów Kuby i one w jednym okresie miały większe wzloty, w drugim większe upadki. To jest ogromna grupa ludzi. Każdy gdzieś ma za sobą jakąś swoją historię. Cieszę się, że nie jest ona z teraz, tylko są to jakieś echa przeszłości. Myślę, że te konflikty chwilę trwały i zaraz wygasały - powiedział Miszczak w rozmowie z portalem se.pl.