Edward Miszczak na prywatnym spotkaniu z największymi gwiazdami TVN!

Edward Miszczak i Anna Cieślak w minioną sobotę wzięli ślub w kościele św. Anny w Krakowie. Na uroczystości pojawiło się wiele znanych osobistości z TVN i nie tylko. Na imprezie bawiło się ok. 200 gości, jednak jeżeli myślicie, że para młoda została obdarowana mnóstwem prezentów będziecie zaskoczeni. Co Edward Miszczak i Anna Cieślak otrzymali od gości z okazji ślubu? Zobacz także: Anna Cieślak bierze ślub z Edwardem Miszczakiem. Dzieli ich 26 lat. Co mówi o różnicy wieku? Co Edward Miszczak i Anna Cieślak dostali na ślub? Ślub Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak był ogromnym wydarzeniem. Dyrektor programowy TVN i jego małżonka jednak zrobili wszystko, by umknąć czujnemu oku paparazzi. Ich msza ślubna odbyła się w kościele św. Anny w Krakowie, jednak świątynia na czas uroczystości była wyłączona z użytku dla innych wiernych. Porządku na wejściu pilnowali ochroniarze. Para młoda pod kościół zajechała luksusowym mercedesem. Szybko wysiedli z auta i udali się do kościoła. W sieci pojawił się zdjęcia paparazzi, jednak nie widać na nich dokładnie jak wyglądała tego dnia para młoda. Na ślubie pojawiła się cała plejada gwiazd . Nie zabrakło niezwykle stylowej Agnieszki Woźniak-Starak , Małgorzaty Sochy , Piotra Kraśko i Karoliny Ferrenstein-Kraśko, Ewy Drzyzgi, Kuby Wojewódzkiego czy Moniki Olejnik. Po uroczystej mszy świętej goście bawili się w jednej z krakowskich restauracji na Kazimierzu. Na ślub i wesele Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak zostało zaproszonych ok. 200 gości. Jednak z informacji podanych przez Super Express wynika, że para młoda z okazji ślubu dostała jedynie szampana za ok. 1000 zł i obraz olejny. Dlaczego zostali tak skromnie obdarowani? Okazuje się, że para młoda miała specjalne życzenie, aby ich prezentem ślubnym były cegiełki na fundację TVN: ...