Udoskonalona wersja kolekcji Advanced Marine Biology ma za zadanie zatrzymać młodość Twojej skóry tak długo, jak to możliwe. Kolekcja jest dedykowana zarówno kobietom, jak i mężczyznom, którzy prowadzą aktywny tryb życia i dbają o swój wygląd oraz poszukują produktów pielęgnacyjnych, które są skuteczne, a zarazem dostępne w przystępnej cenie.



Kolekcja jest przykładem zainicjowanej przez markę kategorii “eco-luxury”, która łączy w sobie innowacyjną technologię z luksusem utożsamianym z marką oraz z głębokim zaangażowaniem w ochronę środowiska. Głównym składnikiem wszystkich produktów z kolekcji są zaawansowane składniki pochodzenia morskiego, uprawiane kontrolowanymi przez naukowców metodami w chronionym środowisku lądowym. Jest to najlepszy sposób, by korzystać z zalet roślin morskich, jednocześnie nie wyczerpując zasobów przyrody.



Dopełnieniem tych niezwykle skutecznych formuł jest ekskluzywny Kompleks Komórkowy La Prairie, który pomaga stymulować naturalny proces odnowy komórek, nawilżając i energetyzując skórę składnikami odżywczymi, które pozwalają na jej prawidłowe funkcjonowanie.



Kosmetyki dostępne od września 2012.



PIANKA OCZYSZCZAJĄCA Advanced Marine Biology

Cena ok. 230 zł / 125ml

REWITALIZUJĄCA EMULSJA Advanced Marine Biology

Cena ok. 490 zł/50ml



Żel pod oczy advanced Marine Biology

Cena ok. 372 zł /15 ml

KREM NA DZIEŃ SPF 20 Advanced Marine Biology

Cena: 490 zł / 50ml

TONIK Advanced Marine Biology

Cena ok. 364 zł / 150ml

