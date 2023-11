1 z 3

Mąż Kate jest drugi w kolejce do brytyjskiego tronu. Ale spekuluje się, że to on obejmie tron zaraz po śmierci królowej Elżbiety II lub jej abdykacji. Aby to się stało, Książę Karol musiałby zrzec się korony na rzecz swojego syna.

Księżna Kate od zawsze wiedziała na co się pisze wchodząc w związek z Williamem. Oczywiście zdarzały jej się wpadki, które nie przystoją żonie króla, jednak nie do końca ze swojej winy - np. gdy wiatr płatał jej figle i odsłaniał za bardzo nogi. Przypomnijmy, ostatnio królowa Elżbieta II została uderzona szalikiem w twarz! Oczywiście niespecjalnie. Wszystkiemu winna była pogoda.

Zobacz także: Księżna Kate ostatni raz pokazała tak dużo 11 lat temu! Fani zachwyceni jej nogami