Marka otwiera swój pięćdziesiąty w Polsce salon w zupełnie nowej odsłonie! Premiera sklepu „Light Box” pełnego mody i… światła już tuż tuż! Otwarcie innowacyjnego sklepu marki Stradivarius według nowego konceptu już dzisiaj 13. czerwca w Krakowie w Galerii Kazimierz, gdzie na pasjonatki mody czekają wyjątkowe atrakcje. Wśród nich konkurs na stylizację, profesjonalne zdjęcia i porady popularnych blogerek.

Koncepcyjny sklep marki to prawdziwe cudeńko. Podświetlane panele zostały poprowadzone wzdłuż ścian i będą one zmieniane w zależności od panujących trendów w danym sezonie. Witryny mają formę szklanych pomieszczeń, co oddaje niesamowity efekt głębi przestrzeni. „Light Box” Stradivariusa nawiązuje do nowojorskich loftów poprzez inspirowane architekturą przemysłową meble i oświetlenie na suficie. To innowacyjność i nowoczesność w każdym calu.

Zapraszamy do odwiedzin.