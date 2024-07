9 z 9

Ile kosztuje parę organizacja całego wydarzenia?

Szacuje się, że Kwaśniewska i Badach na organizację ślubu i wesela przeznaczyli aż 300 tysięcy złotych. Według doniesień tabloidów, za sam makijaż Ola zapłaci 4 tysiące złotych.

Warto nadmienić, że śluby dzieci polityków są w wielu krajach uważane za najważniejsze wydarzenie w kraju. Czy tak taż będzie w przypadku córki Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich? My nie mamy co do tego wątpliwości.