Lubicie oglądać stare zdjęcia? My również, zwłaszcza naszych rodzimych gwiazd! I to te najstarsze, kiedy zaczynały karierę w show-biznesie. Dziś są wielkimi gwiazdami, uchodzą za ikony stylu, ale początki na czerwonych dywanach nie należały do najprostszych. Zwłaszcza w kwestii stylizacji! Zobaczcie, jak piękniały polskie gwiazdy.

Zobacz także: Im starsze, tym piękniejsze! Zobacz największe gwiazdy telewizji kiedyś i dziś! Kto zmienił się najbardziej?

Polskie gwiazdy kiedyś i dziś

Jednym z najczęstszych grzechów polskich gwiazd było zamiłowanie do solarium. W jednym z wywiadów Agnieszka Włodarczyk szczerze przyznała, że była od niego uzależniona:

Zawładnęła mną paranoja – bo inaczej tego nazwać nie można – bycia idealną. Na domiar złego dałam się złapać w kleszcze solarium. Efekt wszyscy doskonale pamiętają. Pamiętam też ja i do dziś śmieję się w głos, oglądając swoje zdjęcia sprzed lat i przypominając sobie opinię jednej z dziennikarek, która uznała, że zamiast podkładu używam nutelli - powiedziała jakiś czas temu w magazynie "Flesz".

EastNews

Fanką solarium swego czasu była również Doda. Co ciekawe, Doda nie wstydzi się swoich starych zdjęć, co więcej - jest ich wielką fanką!

Nie wstydzę się swoich starych zdjęć, wręcz przeciwnie! Za każdym razem bawi mnie, gdy ktokolwiek twierdzi, że wrzucanie takich fotek w jakikolwiek sposób mnie zasmuca, zawstydza czy wpędza w kompleksy. Uwielbiam je, napawają mnie ogromną dumą, bo myślę wtedy, że od zawsze byłam konsekwentna w byciu kolorowym ptakiem. Na tamte czasy uważałam, że jestem najlepiej ubraną kobietą świata - powiedziała jakiś czas temu w WP.

EastNews

Dziś Sylwia Gliwa to jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Aktorkę znaną m.in. z "Na wspólnej" często chwaliła sama Joanna Horodyńska! I wcale się nie dziwimy. Kiedyś jednak było zupełnie inaczej (zdjęcie po lewej mówi samo przez siebie). Na szczęście co było, a nie jest, nie pisze się...

EastNews

Fanką swoich starych zdjęć jest także Joanna Koroniewska, która jednak widzi sporą różnicę w swoim wyglądzie. Niedawno, kiedy sama zestawiła swoje fotki, napisała:

Prawda, że wraz z wiekiem można wyglądać coraz młodziej? 😂😜😊 A nawet jak nie to zdecydowanie fajniej?!

Zdecydowanie!

EastNews

Edyta Herbuś od zawsze zachwycała swoją urodą. Ale czy również stylem? Tutaj zdania mogłyby być bardzo podzielone!

EastNews

Już kilka lat temu Małgorzata Socha zdobyła tytuł ikony stylu. I rzeczywiście - od paru lat niemal każda stylizacja gwiazdy "Przyjaciółek" jest strzałem w dziesiątkę. Ale na początku kariery było zupełnie inaczej. Małgosia była nieco chłopczycą, która nie przywiązywała aż takiej uwagi do wyglądu. Szerokie jeansy, zwyczajna bluza, lekko zniszczone buty - czy wyobrażacie sobie aktorkę w takim wydaniu dziś? My nie.

EastNews

Na obu zdjęciach to jedna i ta sama osoba. Po prawej - Katarzyna Zielińska. Po lewej - Katarzyna Zielińska. Tak tak, kiedyś Kasia nie zachwycała ani szczupłą sylwetką, ani doskonałym wyczuciem stylu. Widzowie lata temu pokochali ją jednak za naturalność, szczerość i poczucie humoru. Prawie wszystko zostało bez zmian, bo na szczęście zmienił się... styl aktorki. Zdecydowanie na lepsze.

EastNews

Od ponad 20 lat jest o niej głośno. Anna Mucha od zawsze była kontrowersyjna, taki też miała styl. Nie często pojawiała się na czerwonych dywanach w sukienkach, wolała luźne swetry, golfy, spodnie... Dziś to jedna z najseksowniejszych polskich gwiazd, które jest świadoma swojej atrakcyjności i doskonale wie, jak wykorzystać swoje walory na czerwonym dywanie.