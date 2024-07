1 z 11

Wielki kreator, prekursor, wizjoner - Gianni Versace na stałe zapisał się w historii mody. Projektant był uwielbiany przez gwiazdy - doskonale potrafił podkreślić to, co w kobietach najpiękniejsze. Równo 18 lat temu, 15 lipca 1997r., został zastrzelony przed swoim pałacem w Miami Beach. Przygotowaliśmy dla was zestawienie najbardziej znanych sukni pochodzących z domu mody Versace.