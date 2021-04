Małgorzata Socha pokazała młodszą córeczkę! Basia to blond aniołek. Podobna do gwiazdy "BrzydUli"?

Należy do grona tych gwiazd, które niechętnie opowiadają o swoim życiu prywatnym. Małgorzata Socha tylko od czasu do czasu pokazuje w mediach społecznościowych, jak spędza czas z najbliższymi. Pod koniec marca gwiazda "Przyjaciółek" wybrała się z rodziną na dłuższy wypoczynek. Nie poleciała jednak na popularny wśród celebrytów Zanzibar, tylko do Hiszpanii, a dokładniej na Teneryfę. Na wyspie aktorka wraz z rodziną wynajęli dom, w którym spędzili również minioną Wielkanoc. Po świętach cała rodzina skupiła się na wypoczynku. Na Instagramie Socha pokazała, jak najchętniej spędza wolny czas ze swoimi dziećmi, a przy okazji opublikowała zdjęcie z 3-letnim synem Stanisławem! Teraz jej fani mogli zobaczyć jej młodszą córeczkę Zosię. Okazuje się, że to blond aniołek!

Jak wygląda córka Małgorzaty Sochy?

Małgorzata Socha jest miłośniczką zdrowego stylu życia. O aktywnościach sportowych nie zapomniała również na Teneryfie. Gwiazda nie tylko uprawia jogging i chodzi po górach, regularnie jeździ rowerem elektrycznym po okolicznych wzniesieniach. Okazuje się, że miłość do sportu odziedziczyła po mamie jej młodsza córka, 4-letnia Zosia. Dziewczynka nie tylko uwielbia kąpiele w morzu, ale również grę w tenisa plażowego, a jej ulubionym przeciwnikiem w tym konkurencji jest... mama! Aktywnością córki Socha pochwaliła się na Instagramie, a fani już dopatrują się podobieństw. Piszą, że Zosia odziedziczyła po mamie również... zgrabne nogi!

Małgorzata Socha opublikowała zdjęcie z młodszą córeczką Zosią.

Małgorzata Socha wypoczywa z dziećmi na Wyspach Kanaryjskich.

Małgorzata Socha przed urlopem zakończyła zdjęcia do serialu "Przyjaciółki".