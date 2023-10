Ten wieczór należał do niej! Podczas gali rozdania Telekamer 2021, która odbyła się 10 marca, Małgorzata Socha zaprezentowała się w jednej z piękniejszych kreacji tego wieczoru. Aktorka włożyła piękny garnitur w kolorze pudrowego różu, do którego dobrała beżową koszulę, szpilki i subtelną biżuterię. W tej stylizacji Małgorzata pojawiła się na scenie aż dwa razy: odbierając nagrodę za serial "BrzydUla2" i Telekamerę dla najlepszej aktorki. Ale to nie koniec! Okazuje się, że podczas gali gwiazda złamała obowiązującą od lat w świecie mody niepisaną zasadę, że w jednej kreacji można pokazać się tylko raz! Słusznie?

Reklama

Małgorzata Socha w garniturze sprzed 10 lat

Socha, odbierając gratulacje od fanów, pochwaliła się na Instagramie, że podczas rozdania Telekamer miała na sobie garnitur sprzed 10 lat, projektu Mariusza Przybylskiego. Tym samym gwiazda postawiła na modny i ekologiczny trend ponownego wykorzystania kreacji. Żeby nadać garniturowi nutkę nowoczesności, zdecydowała się wszyć w klapę ozdobną lamówkę, co dało efekt glamour. Dodatkowo Małgorzata zaapelowała i do swoich obserwatorów, i do innych gwiazd, żeby szli tą samą drogą!

"Już od pewnego czasu w showbiznesie utrzymuje się trend ponownego wykorzystywania kreacji. Wszystko w duchu zero waste i w trosce o naszą planetę. Właśnie dlatego zdecydowałam się założyć ten garnitur ponownie! Czas wyciągnąć lekcje z postępujących zmian na naszej planecie. Zrównoważona moda to nie krótkotrwały trend, ale nasza wspólna odpowiedzialność. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na materiały, ich pochodzenie i metody produkcji. A pojawienie się na 2 eventach w tej samej kreacji to chyba naprawdę nie jest zbrodnia, prawda?", napisała na Instagramie Socha.

Brawo!

Małgorzata Socha odebrała Telekamerę dla najlepszej aktorki.

Piotr Podlewski, Dariusz Gałązka, Mieszko Piętka/AKPA

Podczas gali Socha wystąpiła w garniturze Mariusza Przybylskiego, który ma od 10 lat. Widać różnicę?