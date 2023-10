Paulinę Gałązkę spotkaliśmy na planie filmu "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle", ale wcześniej w kinach zobaczymy inną produkcję z udziałem aktorki "Dziewczyny z Dubaju", gdzie zagrała główną rolę. Producentką obrazu jest m.in. Doda! Jak Paulina wspomina współpracę z wokalistką? Zobaczcie naszą rozmowę!

Zobacz także: "Dziewczyny z Dubaju": Olga Kalicka o pracy z Dodą: "Jak coś się nie podobało to..."

Paulina Gałązka znała Dodę oczywiście wcześniej, ale tylko z telewizji. Bała się spotkania z gwiazdą, ale już podczas castingów do "Dziewczyn z Dubaju" otrzymała od niej spore wsparcie. Rabczewska jest pod ogromnym wrażeniem talentu i osobowości Pauliny:

Ta dziewczyna to perła, złoto, iskierka i promyczek naszej ekipy filmowej. Poza tym, że jest piekielnie zdolna to nie da jej się nie kochać. Tak bardzo cieszę się, że mam to szczęście i mogę produkować filmy żeby dawać szansę ludziom którzy na nią zasługują i pokazywać polskiej widowni aktorów którym ciężko byłoby przebić się przez hermetyczny świat kinematografii - pisała Doda na Instagramie.