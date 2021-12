Emil S. usłyszał aż 45 prokuratorskich zarzutów. Szokujące informacje na temat byłego męża Dody!

Jeszcze niedawno w rodzinnym gronie świętowali swój ślub, a teraz muszą się zmierzyć z kłopotami! Doda i Emil Stępień odpowiadają w sprawie związanej z byłym partnerem piosenkarki, Emilem Haidarem. Jak podaje TVP Info, prokuratura postanowiła bowiem przedstawić Dorocie Rabczewskiej-Stępień nowe zarzuty. Zobacz: TYLKO U NAS! Doda o procesie z Haidarem: "Jest mi głupio, jest mi strasznie wstyd. To jest żenujące!" TVP Info donosi, że warszawska prokuratura zarzuca Dodzie i Emilowi Stępniowi składanie fałszywych zeznań. Podobno Dorota Rabczewska-Stępień miała zataić, że już pod koniec 2016 roku wiedziała, że Emil Stępień wmieszał się w jej konflikt z byłym partnerem, Emilem Haidarem. Kobieta zeznała, iż dowiedziała się o tym w styczniu 2017 r., z relacji medialnych o najściu czterech mężczyzn na Emila H. w siedzibie jego firmy. W rzeczywistości, co najmniej od 13 grudnia 2016 r. była świadoma, że Emil S. podejmował działania w tym zakresie - tłumaczy prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z TVP Info. Co więcej, śledczy zebrali dowody, które mają potwierdzać wersję prokuratury. Są to między innymi zdjęcia. Sprawdzono także logowania ich telefonów. Co na to sama Doda? Gdy jedna z internautek poprosiła ją o komentarz, artystka zdecydowała się na szczerą odpowiedź. Przecież to jest to samo wałkowane w jednym celu. I odświeżanie cykliczne, kiedy tylko u mnie za dobrze się dzieje - zapewnia Doda. Za składanie fałszywych zeznań artystce grozi nawet 8 lat pozbawienia wolności! Doda nie przyznaje się jednak do winy. Jak zakończy się ta sprawa? Zobacz także: Doda KOŃCZY KARIERĘ?! Jej słowa zaskakują! "Chciałabym odsapnąć" Doda znowu ma kłopoty Prokuratura postawi jej zarzuty?