Szokujące informacje z Hollywood! Dziewczyna Jim'a Carreya popełniła samobójstwo - informuje TMZ.com! Ciało 28-letniej Cathriony White znalazła policja w jej domu w Los Angeles. Kobieta przedawkowała tabletki, które znaleziono tuż obok niej.

Cathriona White zostawiła list pożegnalny, w którym wspomniała o aktorze. 53-letni aktor i 28-letnia piękność poznali się w 2012 roku, kilka miesięcy później zerwali ze sobą, w maju tego roku do siebie wrócili.

Jim Carrey wydał oświadczenie w sprawie samobójstwa swojej dziewczyny:

Jestem zszokowany i głęboko zasmucony odejściem mojej kochanej Cathriony. Była naprawdę dobrym, delikatnym irlandzkim kwiatem, zbyt wrażliwym na tej ziemi, dla którego kochanie i bycie kochanym było tym, co napełniało ją blaskiem. Moje serce wędruje do jej rodziny i przyjaciół i wszystkich, którzy ją kochali i dbali o nią. Wszyscy zostaliśmy porażeni piorunem - cytuje Carreya US Weekly