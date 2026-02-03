Dziennikarka "Pytania na śniadanie" pokazała się na wózku inwalidzkim. Wiemy, co się stało
Wymarzone wakacje Katarzyny Burzyńskiej - dziennikarki "Pytania na śniadanie" - zakończyły się poważnym wypadkiem. Gwiazda uległa niefortunnemu zdarzeniu, w wyniku którego na jakiś czas trafiła na wózek inwalidzki. Zmartwieni fani nie szczędzili słów wsparcia w komentarzach.
Katarzyna Burzyńska to znana dziennikarka związana z programami „Pytanie na śniadanie” oraz „Tygodnik Wprost”. Prezenterka niedawno pochwaliła się najnowszymi kadrami ze słonecznego Egiptu. Niestety, rodzinna wyprawa zakończyła się dramatycznie. Katarzyna uległa poważnemu wypadkowi, w wyniku którego tymczasowo trafiła na wózek inwalidzki. Fani nie kryli troski, a dziennikarka z optymizmem odpowiadała na komentarze internautów.
Dziennikarka "Pytania na śniadanie" miała wypadek
Katarzyna Burzyńska jeszcze niedawno prezentowała na swoich mediach społecznościowych stylizację prosto z Gali Mistrzów Sportu. Kolejnym punktem w jej planach okazały się rajskie wakacje w Egipcie, na które dziennikarka wybrała się razem z mężem i dziećmi.
Choć pogoda dopisywała, a rodzina korzystała z licznych atrakcji, finał wypoczynku nie przebiegł zgodnie z planem. Pod serią wakacyjnych kadrów Katarzyna Burzyńska zamieściła wpis, który wiele wyjaśnił.
Spektakularne ferie!I ich spektakularny finał.
Na dwóch ostatnich zdjęciach dziennikarka pokazała niepokojące ujęcia ze szpitala oraz moment, gdy siedzi na wózku inwalidzkim z nogą w gipsie. Jak wyjaśniła w jednym z komentarzy, podczas wakacji uległa poważnemu wypadkowi, który zakończył się wizytą w lokalnym szpitalu. Powodem była złamana kość śródstopia.
Skoro ze złamanym śródstopiem da się robić poferyjne pranie w ilości nieprzebranej, da się zrobić wszystko- to moje motto na ten miesiąc.
Katarzyna Burzyńska nie traci optymizmu. W sekcji komentarzy istne poruszenie
Dramatyczny finał wakacji Katarzyny Burzyńskiej wywołał prawdziwe poruszenie. Na szczęście sama poszkodowana nie traci optymizmu. Na obu zdjęciach pozowała z szerokim uśmiechem. W sekcji komentarzy odpowiadała również pozytywnie, wyrażając nadzieję, że niedługo wróci do pełni zdrowia. Fani nie kryli troski i życzyli dziennikarce szybkiego powrotu do formy.
Oj…żeby szybko się zrosło, ale wakacje przepiękne
Do wesela się zagoi
Szybciutko się składaj !!!
