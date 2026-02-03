Nancy Guthrie to matka Savanny Guthrie, znanej prezenterki programu „Today” w NBC News. Nancy Guthrie została uznana za zaginioną po tym, jak wieczorem 31 stycznia po raz ostatni widziano ją w jej domu w Catalina Foothills w stanie Arizona. Biuro szeryfa hrabstwa Pima ogłosiło jej zaginięcie oficjalnie 1 lutego, publikując komunikat w serwisie X. Zaniepokojony członek rodziny zgłosił nieobecność kobiety, co uruchomiło działania śledczych.

Matka Savanny Guthrie zaginęła 31 stycznia

Dom Nancy Guthrie w Catalina Foothills był ostatnim miejscem, gdzie kobieta była widziana. Służby podkreślają, że Nancy wymaga stałej opieki. Mimo to szeryf Chris Nanos zaznaczył, że kobieta nie ma problemów z pamięcią ani świadomością - jest przytomna i zachowuje pełnię władz umysłowych, choć jej stan fizyczny nie pozwalałby jej samodzielnie oddalić się nawet na 50 metrów od domu.

Podczas drugiej konferencji prasowej przedstawiciele biura szeryfa podkreślili, że są przekonani, iż Nancy Guthrie nie opuściła swojego domu samodzielnie. To kluczowe założenie radykalnie zmienia charakter poszukiwań i całego śledztwa.

Biuro szeryfa szuka matki prowadzącej program „Today”. Nie wykluczają porwania

Biuro szeryfa hrabstwa Pima prowadzi intensywne poszukiwania Nancy Guthrie. Do akcji włączyli się detektywi z wydziału zabójstw ze względu na niepokojące okoliczności ujawnione w miejscu zamieszkania kobiety. Policja zmieniła klasyfikację miejsca zaginięcia - dom Guthrie nie jest już traktowany jedynie jako punkt, z którego zniknęła, lecz jako potencjalne miejsce przestępstwa.

Savannah Guthrie nie pojawiła się na antenie programu „Today” w NBC News po informacji o zaginięciu swojej matki. W jej imieniu współprowadzący Sheinelle Jones i Craig Melvin odczytali poruszające oświadczenie, w którym rodzina dziękuje za wsparcie i modlitwy oraz wyraża nadzieję na bezpieczny powrót Nancy Guthrie do domu. W komunikacie zawarto także apel do wszystkich osób mogących posiadać jakiekolwiek informacje o kontakt z biurem szeryfa hrabstwa Pima.

Detektywi z wydziału zabójstw zaangażowali się w sprawę, co świadczy o poważnych podejrzeniach co do charakteru zniknięcia. 84-letnia seniorka musi przyjmować leki, a przerwa w terapii może być dla niej śmiertelnym zagrożeniem.

