Ola Ciupa zdobyła największą popularność dzięki występowi w teledysku Donatana „My Słowianie”. Później skupiła się na rozwoju mediów społecznościowych, dzięki czemu nieprzerwanie pozostaje obecna w świecie show-biznesu. Obecnie działa jako modelka oraz DJ-ka pod pseudonimem DJ Slavic. Ostatnio na swoim Instagramie zdradziła szczegóły dotyczące wykształcenia, a także uchyliła rąbka tajemnicy na temat nadchodzących planów zawodowych, czym zaskoczyła fanów.

Ola Ciupa o swoim wykształceniu

Ola Ciupa, znana m.in. z eurowizyjnego występu u boku Cleo w utworze „My Słowianie”, ma znacznie więcej talentów niż tylko muzyczne. Celebrytka udostępniła fanom możliwość zadawania pytań dotyczących jej życia prywatnego i zawodowego, na które otwarcie odpowiedziała w mediach społecznościowych. Jedno z pytań dotyczyło wykształcenia, jakie posiada. Ku zaskoczeniu internautów okazało się, że influencerka ukończyła studia wyższe na kierunku kosmetologia i posiada tytuł magistra.

Jak przyznała, zdobyte wykształcenie daje jej możliwość podjęcia pracy jako wykładowczyni na uczelni. Influencerka zdradziła również, że otrzymała już taką propozycję zawodową. Choć obecnie powstrzymuje ją brak czasu i skupienie na innych ścieżkach rozwoju, nie wyklucza, że w przyszłości sprawdzi się właśnie w tej roli.

Jestem mgr kosmetologii. Moja uczelnia chce, żebym została u nich wykładowcą. Chcielibyście chodzić do mnie na wykłady? Może za parę lat się zdecyduje. Chciałabym tylko narazie za dużo się dzieje odpowiedziała Ola Ciupa.

Kariera zawodowa Oli Ciupy

Ciupa nie trzyma się jednej, utartej ścieżki zawodowej. Jak sama przyznała, jest obecnie bardzo zadowolona ze swoich aktywności i ma to szczęście, że może robić to, co naprawdę lubi. Oprócz bycia modelką, influencerką i DJ-ką pracuje również jako prezenterka w Eska TV.

W kolejnym InstaStory wyznała fanom, że wszystkie te zajęcia „ładują jej baterie” i dają ogromną satysfakcję. Choć na razie nic nie wskazuje na to, by Ola Ciupa planowała całkowitą zmianę zawodu, sama przyznaje, że za kilka lat wszystko może wyglądać zupełnie inaczej.

Mam pracę moich marzeń jako prezenterka, modelka, Dj-ka, influencerka (o tym ostatnim nie marzyłam bo jak ja marzyłam kim chce być to nie było jeszcze tego zawodu haha) ale mam to ogromne szczęście robić to co kocham co sprawia, że latam ponad ziemią. Moja praca ładuje mi baterie wyznała Ola Ciupa.

Relacja Oli Ciupy, fot. Instagram@ola_ciupa