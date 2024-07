Z okazji dzisiejszego Dnia Ojca w mediach dominują treści nawiązujące do tej pięknej, życiowej roli. Podczas gdy wszyscy dzielą się wspólnymi, rodzinnymi ujęciami na Instagramie, my chcemy Wam przedstawić najmłodszych ojców w show-biznesie. Niektórych nazwisk na pewno się nie spodziewacie w tym zestawieniu! Wiecie, że najmłodszy miał zaledwie 15 lat?

Najmłodsi ojcowie w show-biznesie: Dawid Woliński, Piotr Żyła i inni

Bez wątpienia Dzień Ojca to szczególny dzień w roku. Polskie gwiazdy pokazała, jak świętowały Dzień Ojca 2022. Bycia tatą to wyjątkowa rola. Niektórzy jednak musieli odnaleźć się w niej wyjątkowo wcześnie. Do grona gwiazd, które w młodym wieku powitały na świecie swoje dzieci należy między innymi Dawid Woliński, który został ojcem, kiedy miał zaledwie 19 lat . Dziś córka Dawida Wolińskiego, Oliwia to piękna 26-latka. Piotr Żyła miał 20 lat, gdy urodził się jego syn Jakub. Podobnie było w przypadku Adama Małysza, który również miał 20 lat, gdy został ojcem. Jego córka Karolina jest już po ślubie, a Adam Małysz chce zostać dziadkiem. W naszym zestawieniu jest również ktoś, co został tatą w wieku zaledwie 15 lat! Domyślacie się o kogo chodzi? Zobaczcie nasze wideo!

