1 z 8

Znane mamy

26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. To będzie wyjątkowy czas szczególnie dla kilku gwiazd. W tym roku po raz pierwszy to nie tylko one będą składały życzenia, ale same również otrzymają mały drobiazg. Natalia Siwiec, Magdalena Boczarska, Weronika Rosati - to tylko kilka celebrytek, które po raz pierwszy będą świętowały Dzień Matki w nowej roli.

Jesteście ciekawi, dla kogo jeszcze ten czas będzie wyjątkowy? Sprawdźcie to w naszej galerii!

POLECAMY: "Poród był bardzo trudny" Lewandowska do ostatniej chwili bała się, że... Nigdy o tym nie mówiła!