Wpadka w "Dzień Dobry TVN". Niebezpieczna przewrotka Filipa Chajzera, padło przekleństwo na wizji!

Filip Chajzer po kilku tygodniach nieobecności w telewizji, wrócił do pracy w Dzień Dobry TVN. Dziennikarz od momentu tragicznego wypadku samochodowego w którym zginął jego jedyny syn zniknął z życia publicznego. Według informacji „Faktu" dziennikarz pojawił się wczoraj w jednej z restauracji w Warszawie, gdzie kręcono reportaż o incydencie do którego doszło podczas demonstracji przeciw uchodźcom - w lokalu Falafel Bejrut rozpylono gaz . Pracownicy przyznają, że Filip Chajzer pojawił się w ich restauracji. Pan Filip nagrywał u nas reportaż dla „Dzień dobry TVN". Prawdopodobnie materiał pojawi się na wizji w piątek . Tak przynajmniej zostałam poinformowana - mówi informatorka dziennika. Będzie to pierwsze wystąpienie dziennikarza od prawie dwóch miesięcy. Filip Chajzer od momentu śmierci syna, 10-letniego Maksa, przestał również komunikować się ze swoimi fanami na Facebooku. Zygmunt Chajzer zdradził wówczas, że jego syn jest pod stałą opieką psychologa . Dopiero na początku sierpnia Filip Chajzer zamieścił wpis na portalu społecznościowym. Dziennikarz podziękował wsparcie i modlitwę. Wylądowałem dzisiaj wieczorem na księżycu... bo tak w moim stanie można nazwać zwykłe wyjście na rower. Taki mały krok w stosie codziennych upadków i katastrof... to był mój pierwszy mały/wielki cel. Po księżycu czas na planety. Dziękuję za wszystkie dobre słowa, myśli, modlitwy. Jest ich tak dużo i są tak wyjątkowe jak piękna i wyjątkowa jest ta noc. Ps. Pomyłka - dziękujemy!!! Jesteśmy pewni, że fani Filipa Chajzera ucieszą się z jego powrotu do DDTVN.