Choć relacja Zillmann i Lesar od miesięcy budziła ogromne zainteresowanie, obie unikały jednoznacznego komentarza w tej sprawie. Dopiero podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu Janja Lesar zdecydowała się potwierdzić, że są parą. Tancerka zebrała się na tak osobiste wyznanie, mimo iż u jej boku wyjątkowo zabrakło Kasi. Teraz na jaw wyszedł powód.

Janja Lesar potwierdza związek z Katarzyną Zillmann

Podczas wiosennej prezentacji ramówki Polsatu, Janja Lesar po raz pierwszy tak szczerze zabrała głos na temat łączącej ją relacji z Katarzyną Zillmann. W rozmowie z magazynem "Viva!" choreografka otwarcie przyznała:

Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem

Lesar dodała, że choć jest jeszcze za wcześnie na deklaracje, ich relacja jest piękna i trwa. To emocjonalne wyznanie wywołało niemałe poruszenie wśród fanów i mediów.

Dlaczego Katarzyny Zillmann zabrakło u boku Lesar?

Od czasu zakończenia 17. edycji "Tańca z gwiazdami" Lesar i Zillmann regularnie były widywane razem i chętnie pojawiały się wspólnie na imprezach branżowych. Tym razem jednak tancerka samotnie pozowała na ściance. Nieobecność Kasi szczególnie zastanowiła opinię publiczną z uwagi na fakt, że zabrakło jej przy partnerce w tak ważnej chwili, jak ujawnienie związku.

W rozmowie z portalem "Plejada" Zillmann wyjaśniła swoją nieobecność, podkreślając:

Z tego, co mi wiadomo, nie występuję obecnie w żadnym programie Polsatu. Czy któraś z gwiazd Polsatu przychodzi z osobą towarzyszącą? Chyba też nie ma żadnego balu po oficjalnej części ramówki

Pytana o słowa Janji Lesar dotyczące ich związku, Katarzyna Zillmann odpowiedziała krótko i stanowczo, że nie chce komentować życia prywatnego. Fakt, że Janja Lesar pojawiła się sama na jednym z ważniejszych medialnych wydarzeń sezonu, a Katarzyna Zillmann nie chciała komentować życia prywatnego, zrodził wiele pytań.

Pomimo nieobecności Zillmann na ramówce, para wciąż ma zaplanowane wspólne wydarzenia. Już 28 lutego 2026 roku w Warszawie Katarzyna Zillmann i Janja Lesar mają wziąć udział w konkursie dla par, organizowanym przez Stefano Terrazzino. Wydarzenie połączy zawodowych tancerzy z amatorami i będzie okazją do pokazania się razem na scenie.

Katarzyna Zillmann, Janja Lesar, fot. Hornet/REPORTER

