Dzisiejsza publikacja Wprost wstrząsnęła opinią publiczną. Tygodnik z Kamilem Durczokiem na okładce, ujawnił szokujące fakty z życia redaktora "Faktów" w TVN. Dziennikarz już się wytłumaczył, a cała sprawa wzbudza mieszane uczucia w środowisku. Przypomnijmy: Durczok odwiedził dziś radio: Jestem zdemolowanym psychiczne facetem

Zanim jednak ukazała się dzisiejsza publikacja, Wprost opublikował materiał o dziennikarzu stacji, który molestuje swoje podwładne. Kontrowersyjny wpis skłonił przyjaciela Dody, Dżagę, do pewnych wyznań. Ząbkowski na swoim Facebooku opublikował status, w którym mówi o żonatym dziennikarzy TVN, który podrywał go wtedy, kiedy był przebrany za draq queen. Kiedy jednak odmówił, zaczął podrywać inne koleżanki na grupowy seks z żoną. Jednej z nich dosypał do drinka pewien proszek, a dziewczyna trafiła do szpitala na dwa dni:

Nie mam pojęcia czy chodzi o tą samą osobę(myślę jednak ze tak)ale TVN posiada w swojej armii Pana dziennikarza który ma upodobania do transow i powinienem mieć to w dupie ale jest psycholem. Wiem bo kiedyś myśląc że jestem transem zarywal do mnie w czapce z daszkiem. Powiedzialem grzecznie "Spierdalaj to mój sceniczny outfit nie jestem trans" wiec wziął się za moje koleżanki drag queen.Kiedy również dostał kosza wrzucił jednej z nich coś do drinka...straciła przytomność na dwa dni (!!!!)dochodząc do zdrowia w szpitalu.Probowal kilka razy aż mu się udało wyrwać jedna kolego-kolezanke.Przekupil go drogimi prezentami a Pan/Pani jeździł do niego uprawiać sex z nim i jego żona (!!!!)przez okolo pol roku.Patologia.Dobrze ze się za to biorą ludzie z TVN.Kompletnie nie mam nic do stacji ale taka osoba powszechnie kojarzona z ich logo robi im mega obciach. To tyle. - napisał Mariusz dzień przed Walentynkami (pis. oryginalna)