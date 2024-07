Zaledwie kilka dni temu w księgarniach ukazała się szumnie zapowiadana książka Agnieszki Chylińskiej "Zezia i Giler". Powieść dla dzieci była sporym zaskoczeniem dla fanów gwiazdy, ale jak się okazało - strzałem w dziesiątkę! Wydawcy twierdzą, ze zainteresowanie kupujących przeszło wszelkie oczekiwania, a księgarze walczą już kolejną dostawę.

Sama Agnieszka również cieszy się z tak pozytywnego przyjęcia książki. Nawet nie spodziewała się takiego sukcesu.

- Reakcje na "Zezię i Gilera" przyszły do mnie same. Bardzo cenna była ta od taty. On, historyk kochający poważną literaturę, powiedział mi, że jest książką oczarowany - powiedziała "Fleszowi" Chylińska.