Województwo lubelskie (jednak nie tylko) stało się areną niepokojącego incydentu. Znaleziono szczątki maszyn już w piętnastu miejscowościach na terenie Polski. Jednymi z osób, które znalazły się blisko miejsca zdarzenia, są Joanna i Kamil - uczestnicy ósmego sezonu programu „Rolnik szuka żony”. Ich dom znajduje się w miejscowości Sławatycze, położonej niedaleko miejsc upadków dronów. Informacja o spadających urządzeniach błyskawicznie obiegła sieć, wywołując poruszenie.

Joanna Osypowicz z "Rolnik szuka żony" komentuje: „Drony faktycznie spadły dość blisko”

Joanna Osypowicz, mimo wcześniejszego ograniczenia aktywności w mediach społecznościowych, postanowiła odnieść się do dramatycznych wydarzeń. Na swoim profilu na Instagramie, w kanale nadawczym „Osypki”, zamieściła krótki, lecz wymowny wpis:

Kochani, zasypujecie mnie pytaniami, czy u nas wszystko okej. Jest okej. Drony faktycznie spadły dość blisko. Dziękujemy za troskę!

Rosyjskie drony w Polsce. Co dalej?

W związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, Polska zdecydowała się na uruchomienie Artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, co spotkało się z odpowiedzią NATO. Donald Tusk poinformował także, że Polska zamknie granicę z Białorusią, stanie się to w nocy z czwartku na piątek, z powodu rozpoczęcia ćwiczeń ZAPAD, które mają mieć miejsce w piątek. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo kraju i regionu.

10 września odbyła się również rozmowa Donalda Tuska z liderami europejskimi. Premier RP rozmawiał z Emmanuelem Macronem, Keirem Starmerem, Wołodymyrem Zełenskim, Giorgią Meloni, Friedrichem Merzem, Dickiem Schoofem oraz Jensem Stoltenbergiem na temat bezpieczeństwa Polski. Tuż po ogłosił w sieci:

W moich dzisiejszych rozmowach przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju

Dziś odbyła się również rozmowa prezydenta RP Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Tuż po rozmowie ogłosił:

Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą.

Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ma odbyć się już 11 września w czwartek.

