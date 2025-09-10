W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony podczas nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Potwierdzono już 15 miejsc, w którym znaleziono szczątki zestrzelonych dronów na terenie Polski. Donald Tusk jest już po rozmowie z liderami europejskimi i zabrał głos w sieci.

Donald Tusk po rozmowach z liderami Europy

Donald Tusk ogłosił, że Polska może liczyć na konkretne wsparcie obrony powietrznej ze strony europejskich sojuszników. Premier ujawnił, że odbył rozmowy z Emmanuelem Macronem, Keirem Starmerem, Wołodymyrem Zełenskim, Giorgią Meloni, Friedrichem Merzem, Dickiem Schoofem oraz Jensem Stoltenbergiem. Liderzy wyrazili solidarność z Polską i zaproponowali działania wspierające w obliczu narastającego zagrożenia ze strony Rosji.

W moich dzisiejszych rozmowach przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju

Premier Donald Tusk nie zdradził jednak innych szczegółów odbytej rozmowy.

Polska przestrzeń powietrzna naruszona - drony zestrzelone

Według Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w nocy, w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. Premier Donald Tusk potwierdził, że drony należały do sił zbrojnych Rosji. Incydent miał miejsce nad terytorium Polski i natychmiast wywołał reakcję władz.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że wszystkie obiekty, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. To jednoznaczna odpowiedź polskiego wojska na agresywne działania rosyjskie.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz mobilizuje wsparcie z krajów NATO

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o odbyciu szeregu rozmów ze swoimi odpowiednikami z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Włoch, Finlandii, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy. Wszyscy partnerzy wyrazili gotowość do wspierania Polski i pozostają w kontakcie z sekretarzem generalnym NATO.

Szef MON zaznaczył, że sojusznicy popierają polskie działania obronne i są gotowi do współpracy w ramach wspólnej odpowiedzi na zagrożenie. Te rozmowy mają kluczowe znaczenie dla dalszej koordynacji działań w ramach NATO.

Polska uruchamia Artykuł 4. NATO

W związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, Polska zdecydowała się na uruchomienie Artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. Zgodnie z jego zapisami, członkowie NATO podejmują wspólne konsultacje w sytuacjach zagrożenia integralności terytorialnej, suwerenności lub bezpieczeństwa.

