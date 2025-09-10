Na jeden z domów w miejscowości Wyryki spadł rosyjski dron. Do tej pory łącznie znaleziono fragmenty maszyn aż w dziesięciu miejscowościach głównie w województwie lubelskim. Były to Czosnówka, Cześniki, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wohyń , Wielki Łan, Wahalyw, Zabłocie-Kolonia, Oleśno, Mniszków.

Reklama

Był potężny, jeden huk. Tam, gdzie spaliśmy, wszystko zostało zniszczone. Zdążyliśmy wstać i zejść na dół - mówią w rozmowie z TVN24 mieszkańcy zniszczonego domu w Wyrykach.

Rosyjskie drony w Polsce. Mieszkańcy zniszczonego domu zabrali głos

W sieci pojawiły się zdjęcia, które ukazują skalę zniszczeń w domu w Wyrykach, na który spadł rosyjski dron. Poszkodowani mieszkańcy domu udzielili wywiadu w TVN24, opowiadając o dramacie, który wydarzył się z samego rana.

Noc była spokojna, niczego nie słyszałam. Rano zdążyłam zejść na dół i mierzyłam sobie ciśnienie. Zwróciłam uwagę, że głośno latają samoloty. Mąż na to, że pewnie latają, bo blisko granica. A potem był huk, jeden ogromny

Dron uderzył w dach niszcząc strych oraz przebijając się do sypialni, która znajdowała się tuż po. Dom ma zniszczony nie tylko dach ale również popękane ściany.

Pomieszczenie, w którym spaliśmy, zostało zniszczone. Rzeczy ze strychu zostały rozrzucone po okolicy

Co z mieszkańcami domu w Wyrykach?

Mieszkańcy zniszczonego domu w Wyrykach w rozmowie z TVN24 wyznali, że na ten moment nie mogą wrócić na posesję:

Teraz sytuacja wygląda tak, że nie wolno nam wchodzić na posesję, dlatego czekamy na ulicy. Noc możemy spędzić przy szkole, tam jest taki hotelik

Dodali: "Byliśmy w tym domu tylko my. Mamy też dwa zwierzątka, ale do nich też nie możemy na razie iść". Małżonkowie z poszkodowanego domu nie widzą szans na to, aby zamieszkać w swoim domu na nowo. "Po prostu zniszczenia są bardzo duże".

Co dalej z domem w Wyrykach?

Trudną sytuację poszkodowanej rodziny skomentował wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk:

Budynek jest w tej chwili zabezpieczany. Nadzór budowlany stwierdził, że jest możliwość powrotu do domu na niższe kondygnacje. Zaoferowaliśmy poszkodowanej rodzinie mieszkanie zastępcze w gminnej bibliotece, ale prawdopodobnie po tej decyzji nadzoru będą chcieli wrócić do siebie

Dodał:

Starsi państwo, których dotknęło to zdarzenie, są w dobrej kondycji, cieszą się, że nic im się nie stało. Poszkodowani oczekują teraz odpowiedniej reakcji władz, aby móc wrócić do normalnego funkcjonowania

Zobacz także:

Reklama

Uderzenie drona w dom w Wyrykach fot, Facebook @Dariusz Stefaniuk