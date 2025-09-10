Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną! Prezydent zwołuje RBN

W środę rano szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ogłosił, że w ciągu 48 godzin Polska będzie dysponować pełnymi informacjami dotyczącymi naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Wydarzenie to wzbudziło poważne obawy wśród najwyższych władz państwowych.

Z ustaleń Polsat News wynika, że chodzi o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Szczegóły tego incydentu nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione, ale wiadomo, że sytuacja została uznana za wyjątkowo poważną.

Prezydent RP Karol Nawrocki wyznaczył termin Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent Karol Nawrocki, w odpowiedzi na informacje przekazane przez Sztab Generalny WP, zdecydował się zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak poinformował podczas konferencji prasowej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, decyzja o zwołaniu RBN zapadła na podstawie danych przedstawionych przez wojsko.

Ta informacja (...) skłoniła mnie do decyzji, aby w ciągu 48 godzin zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego powiedział prezydent RP.

Według informacji Polsat News, posiedzenie RBN odbędzie się w czwartek. Dokładna godzina nie została jeszcze ustalona. Podczas konferencji prasowej Karol Nawrocki podkreślił rangę wydarzenia, nazywając je „bezprecedensowym momentem w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też w historii tej najnowszej Polski”.

Ten atak dronów jest rzeczywiście wyjątkowy, więc musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało zaznaczył prezydent.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego będzie forum, na którym „wszystkie stronnictwa polityczne, przewodniczący klubów parlamentarnych i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło”.

Odnaleziono szczątki dronów w 10 miejscowościach

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolina Gałecka, poinformowała po godzinie 15:00, że do tej pory odnaleziono szczątki dziesięciu dronów w dziesięciu różnych lokalizacjach na terenie Polski. Zlokalizowano je w trzech województwach: lubelskim, łódzkim oraz warmińsko-mazurskim.

W województwie lubelskim drony spadły w następujących miejscowościach: Czosnówka (powiat bialski), Cześniki (powiat zamojski), Wyryki (powiat włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (powiat parczewski), Wohyń (powiat radzyński), Wielki Łan (powiat włodawski), Zabłocie-Kolonia (powiat bialski) oraz Wyhalew (powiat parczewski).

W województwie łódzkim wrak drona odnaleziono w miejscowości Mniszków (powiat opoczyński), natomiast w województwie warmińsko-mazurskim – w Oleśnie (powiat elbląski).

Łącznie szczątki rosyjskich dronów zostały znalezione w dziesięciu miejscowościach, co obrazuje skalę zagrożenia oraz konieczność podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających. Niestety jeden z dronów spadł na dom rodziny z miejscowości Wyryki. Na szczęście żaden z domowników nie ucierpiał.

Według najnowszych wiadomości kolejne drony (11. i 12.) zostały odnalezione w miejscowości Nowe Miasto nad Pilicą w woj. mazowieckim oraz na terenie gminy Korytnica.

