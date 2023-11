1 z 5

Doda zwariowała na punkcie flamingów i nie ona jedna! W tym sezonie flamingi królują absolutnie wszędzie. Pojawiają się nie tylko na różnych częściach garderoby, ale także na naczyniach, opakowaniach od kosmetyków czy są kultowymi pontonami. Doda wybrała dres we wzór flamingów, a my wiemy, gdzie go kupicie! Istotne jest, że nie musicie brać kredytu, by wyglądać jak gwiazda! ;) Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, ile kosztuje dres Dody i gdzie można go kupić.

Zobacz: Wybierz Gwiazdę Roku 2018 Party.pl w wielkim plebiscycie magazynu "Party" i "Party.pl"! Szpak goni Dodę!