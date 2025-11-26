78-letni Sir Elton John, jeden z najwybitniejszych artystów muzyki pop, zmaga się z poważnym dramatem zdrowotnym. Latem 2024 roku muzyk przeszedł ciężką infekcję oka, która doprowadziła do całkowitej utraty wzroku w prawym oku oraz znaczącego pogorszenia widzenia w lewym. Jak sam przyznał, ostatnie 15 miesięcy były dla niego ogromnym wyzwaniem.

Elton John ujawnia bolesną prawdę o swoim wzroku

Elton John po raz pierwszy tak otwarcie opowiedział o poważnych komplikacjach zdrowotnych. W zeszłym roku, przebywając latem na południu Francji, Elton John zmierzył się z poważną infekcją, która miała dramatyczne konsekwencje dla jego zdrowia. Jak wyznał w listopadzie 2024 roku, Elton John stracił wzrok na wiele miesięcy.

W grudniu 2024 roku w trakcie wystąpienia na premierze musicalu "Diabeł ubiera się u Prady" w Dominion Theatre w Londynie, Elton John zdradził, że mógł jedynie wysłuchać spektaklu. Teraz w najnowszym wywiadzie z magazynem "Variety" światowej sławy muzyk i król popu wyznał, że cała sytuacja była dla niego "druzgocąca".

Straciłem prawe oko, a moje lewe oko nie jest tak dobre - ujawnił piosenkarz.

Artysta podkreślił, że choroba całkowicie zmieniła jego życie. Od kilkunastu miesięcy nie jest w stanie normalnie obserwować otoczenia. Jego dramatyczne wyznanie poruszyło miliony fanów na całym świecie.

Ostatnie 15 miesięcy było dla mnie wyzwaniem, ponieważ nie byłem w stanie widzieć, oglądać, ani czytać - podkreślił.

Elton John w szczerym wyznaniu na temat stanu zdrowia

Wyznanie Eltona Johna o ślepnięciu z powodu infekcji oka wstrząsnęło opinią publiczną. Muzyk nie krył, że utrata wzroku była dla niego ciosem. Cała sytuacja była dla niego "druzgocąca", ale nie zamierza się poddać. Pomimo trudności, Elton John kontynuuje leczenie. Proces regeneracji wzroku jest bardzo powolny, ale jak sam twierdzi, zauważył drobną poprawę w funkcjonowaniu lewego oka.

Leczę się, ale jest to bardzo powolny proces i minie trochę czasu, zanim wzrok powróci do uszkodzonego oka - apisał w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych..

Rodzina i przyjaciele wspierają Eltona Johna w chorobie

W najtrudniejszym momencie życia Elton John może liczyć na nieocenione wsparcie swojej rodziny. 62-letniego męża Davida Furnisha oraz synów: 14-letniego Zachary'ego i 12-letniego Elijaha. Artysta wyraził ogromną wdzięczność wobec bliskich oraz lekarzy i pielęgniarek za pomoc i opiekę.

Z drugiej strony wciąż mogę grać. Nadal śpiewam. Dopiero co wystąpiliśmy z zespołem na Grand Prix Singapuru i było cudownie. Czasem trzeba po prostu zacisnąć zęby i iść dalej. Zdarza mi się, że wszystko mnie przytłacza, ale ogólnie mam wspaniałą rodzinę, dwóch cudownych synów i jego (Davida Furnisha) - wyjaśnił.

Otrzymuje również wsparcie od przyjaciół z branży muzycznej. Paul McCartney regularnie dzwoni do niego przez FaceTime, Mick Jagger i Keith Richards przesyłają ciepłe wiadomości. "Otrzymałem ogrom miłości. To wszystko potrafi zrobić mi cały dzień" – przyznał Elton.

Zobacz także:

Robert Biedroń przekazał niepokojące wieści o Krzysztofie Śmiszku. "Z trudem się porusza"

Wzruszający gest Laury i Karola ze "ŚOPW" dla chorego na glejaka Adriana. Do sieci trafiło nagranie