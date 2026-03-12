W dzisiejszym odcinku na Farmie mieszkańcy Domu wchodzą w tryb działania, bo stawka jest jasna: trzeba uzupełnić brakujące produkty i zaliczyć zadanie tygodnia. Tempo rośnie z minuty na minutę, a presja robi swoje. Aksel coraz mocniej się spina, bo nie daje mu spokoju myśl, czy na pewno dobrze zapamiętał wszystkie zadania. W tym pośpiechu nietrudno o potknięcia, a każdy błąd może kosztować utratę cennego czasu i nerwy całej ekipy. Nagle okazało się, że Dominika ma poważny problem ze zdrowiem, co dalej z jej pobytem na "Farmie"?

Agnieszce puściły nerwy na "Farmie"

Niedawno Lamia i Henryk byli krytykowani za aferę na "Farmie", a teraz pod lupą ląduje mleczarnia, bo właśnie tam zaczyna się kolejna seria problemów z przygotowaniem produktów mlecznych. Choć część osób jest przekonana, że robota została wykonana dobrze, sytuacja szybko pokazuje, że kontrola nad tym etapem nie jest oczywista. Pojawia się napięcie: jedni bronią tego, co już zrobione, jednak Barbara wytyka im, co dokładnie poszło nie tak.

Kiedy zadania się piętrzą, a emocje rosną, rządy Farmera Tygodnia zaczynają tonąć w chaosie. Do tego dochodzi poważny zwrot: jeden z uczestników łamie zasady. Skutki mogą uderzyć we wszystkich, bo w grze są dotkliwe konsekwencje i realna perspektywa kolejnego tygodnia bez jedzenia. Napięcie staje się wspólnym problemem całej grupy, bo w Domu trudno odciąć się od decyzji i zachowań innych.

W tym zamieszaniu Agnieszce puszczają nerwy. Coraz mniej podoba jej się żartobliwe podejście Henryka do spraw, a do tego dochodzi frustracja związana z zarządzaniem Aksela. Zamiast uspokojenia robi się jeszcze ostrzej: Agnieszka zaczyna strofować wszystkich jak dzieci, co tylko podkręca napięcie w Domu. W takich warunkach nawet proste ustalenia brzmią jak zarzuty, a praca, która miała iść sprawnie, zaczyna rozjeżdżać się przez emocje.

Co dzieje się ze zdrowiem Dominiki z "Farmy"?

Gdy wydaje się, że trudniej już być nie może, przychodzi kolejny cios: na koniec odcinka dochodzi do katastrofy, bo Dominika ma poważny problem ze zdrowiem. Wraca ból z dawnych czasów i nagle wszystko inne schodzi na dalszy plan. Pojawia się pytanie, czy uda się ten ból opanować i czy medycy zdołają pomóc na tyle, by Dominika została na Farmie.

Okazało się, że Dominika naciągnęła rękę, ból był tak duży, że nie mogła wziąć nawet głębszego oddechu

Ból jest nieznośny mówiła ze łzami w oczach.

Medycy zabrali Dominikę ze sobą. Kiedy zapłakana wróciła na "Farmę", wyznała koleżance zapłakana:

Ja nie chce jechać do domu

Jak potoczą się jej losy na "Farmie"? Tego dowiemy się dopiero w kolejnym odcinku.

Zobacz także: