Dramatyczne pożegnanie Pawła i Julii w "M jak miłość"! Jak będzie wyglądać ich ostatnie spotkanie?

Już wkrótce piękna Julia (Joanna Kuberska) zniknie z "M jak miłość"! Okropny wypadek na zawsze rozdzieli ją i Pawła. Co dokładnie wydarzy się uwielbianym przez widzów serialu i kiedy zostanie wyemitowany odcinek, w którym zobaczymy ostatnie pożegnanie Julii i Zduńskiego?

Na początku października zeszłego roku Joanna Kuberska na swoim profilu na Instagramie poinformowała, że odchodzi z "M jak miłość". Wszyscy zastanawiali się wówczas, w jaki sposób jej bohaterka zniknie z serialu. Teraz wszystko stało się jasne!

Wzruszające pożegnanie Julii i Pawła w "M jak miłość"

Joanna Kuberska przez ponad trzy lata wcielała się w piękną Julię, która w "M jak miłość" walczyła o względy Pawła (Rafał Mroczek). I chociaż fani mieli nadzieję, że to właśnie przy Julii Zduński odnajdzie swoje szczęście, to okazało się, że ich związek zakończył się szybciej niż się rozpoczął. Teraz wiadomo już, że zakochani nigdy nie będą razem, a Julka na zawsze zniknie z życia Pawła.

Według doniesień portalu superseriale.se.pl, ostatnie pożegnanie Julki i Pawła zobaczymy w 1488. odcinku "M jak miłość". Właśnie wtedy Zduński przez przypadek spotka była partnerką i usłyszy o jej rodzinnym dramacie. Okazuje się bowiem, że Julka przez telefon dowie się, że jej mama miała poważny wypadek! Zduński zaoferuje pomoc i zawiezie ją do szpitala.

W trudnych chwilach Zduński będzie próbował zbliżyć się do byłej partnerki, ale Julka powie mu, żeby opuścił szpital i zostawił ją w spokoju. Później dojdzie do ich ponownego spotkania, a wtedy Julia powie Pawłowi, że przeprowadza się do Janowa i już nie będą więcej się widywać!

Jak Paweł zareaguje na wyznanie Julii? Czy załamie się kiedy zrozumie, że stracił ją na zawsze? Tego dowiemy się już wkrótce!

Zobacz także: Powrót Małgosi w "M jak miłość"?! Będzie grozić Joasi, że odbierze jej dzieci!

Julia już wkrótce przeprowadzi się do Janowa

Instagram

W 1488. odcinku "M jak miłość" Paweł po raz ostatni spotka się z Julią