Joanna Kuberska odchodzi z "M jak miłość"

Joanna Kuberska odchodzi z serialu! Postać Julki w „M jak miłość” pojawiła się trzy lata temu, a teraz aktorka poinformowała widzów o swojej rezygnacji za pomocą mediów społecznościowych. Kiedy zobaczymy ostatni odcinek z Julką i dlaczego Joanna Kuberska znika z „M jak miłość”?

Julka w „M jak miłość” to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych postaci. Początkowo rola Joanny Kuberskiej była bardzo mała, ale z czasem jej wątek został rozbudowany i jej bohaterka była stale obecna w życiu Pawła Zduńskiego. Jednak aktorka podjęła decyzję o odejściu z serialu. Nakręciła już swoje ostatnie sceny w „M jak miłość”, a widzowie zobaczą je na początku 2020 roku. Na Facebooku Joanna Kuberska w ten sposób pożegnała się z fanami:

Moi kochani, drodzy widzowie, oraz fani M jak miłość . Po ponad trzech latach pracy ,podjęłam decyzję o odejściu z serialu. Chcę bardzo podziękować całej ekipie. Aktorom, reżyserom, operatorom, pionom charakteryzacji i kostiumów. Ale przede wszystkim Wam, drodzy widzowie, bez których żaden Aktor nie istnieje. To dla Was, niezależnie od pory dnia, roku czy aury kreowałam postać Julki, której losy, niejednokrotnie wywoływały w Was gorące komentarze i żywe reakcje - napisała Joanna Kuberska na Facebooku.