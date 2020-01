Powrót Małgosi w "M jak miłość"?! Będzie grozić Joasi, że odbierze jej dzieci!

Szykuje się wielki powrót Małgosi w "M jak miłość"?! Najmłodsza córka Mostowiaków po wielu latach wróci z Ameryki i znów zamieszka w Grabinie? Małgosia od samego początku była jedną z głównych bohaterek uwielbianego przez widzów serialu. Niestety, siedem lat temu Joanna Koroniewska, która grała Małgosię, odeszła z "M jak miłość" a jej bohaterka zniknęła z serialu. Jej postać nie została uśmiercona, a dziś wiadomo jedynie, że cały czas przebywa w USA gdzie leczyła się w szpitalu psychiatrycznym. Fani "M jak miłość" bardzo długo mieli nadzieję, że Małgosia wróci kiedyś w rodzinne strony, jednak sama Joanna Koroniewska już wiele razy zapewniała, że nie zobaczymy jej już w serialu o rodzinie Mostowiaków. Teraz jednak okazuje się, że postać Małgosi wkrótce namiesza w życiu Joasi (Barbara Kurdej-Szatan)! Jak to możliwe?

Powrót Małgosi w "M jak miłość"?

Według doniesień magazynu "Świat seriali" w 1490 odcinku "M jak miłość" Chodakowska dostanie zaskakujący list, w którym Małgosia będzie grozić, że zamierza wrócić z Ameryki i odebrać jej dzieci! Joasia będzie przerażona tym wyznaniem i nawet nie będzie podejrzewać, że... tak naprawdę to nie Małgosia jest autorką listu! Okazuje się bowiem, że to Nina postanowi namieszać w życiu Joasi. Była kochanka Leszka (Sławek Uniatowski) po tym, jak straciła dziecko i zrozumiała, że milioner już nigdy do niej nie wróci będzie chciała zemścić się na swojej największej rywalce. Kobieta wynajmie detektywa, żeby zebrał dla niej jak najwięcej informacji o Chodakowskiej i kiedy dowie się, że Joasia opiekuje się dziećmi Małgosi postanowi napisać list, w którym zacznie jej grozić.

Jak informuje "Świat seriali" Nina postanowi wyjechać z kraju, jednak zanim zniknie, wrzuci do skrzynki Joasi list, w którym jako Małgosia wyzna, że wraca do Polski, żeby odebrać jej dzieci. Jak zareaguje Joasia? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"! Fanom serialu przypominamy, że 1490 odcinek serialu zostanie wyemitowany 3 lutego.

Nina zemści się na Joasi.

Chodakowska będzie myślała, że Małgosia chce odebrać jej dzieci.