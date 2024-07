To bardzo smutne wieści. Noah, starszy syn popularnego również w Polsce kanadyjskiego piosenkarza Michaela Bublé walczy z rakiem. O tym, że u 3-latka zdiagnozowano chorobę poinformował sam artysta, we wspólnym oświadczeniu z żoną Luisaną:

Jesteśmy zdewastowani ostatnią diagnozą naszego starszego syna Noah, który obecnie jest na kuracji w Stanach. Zawsze dużo mówiliśmy o tym, jak ważna jest dla nas rodzina i nasza miłość do dzieci. Luisana i ja zawiesiliśmy nasze działania zawodowe, by poświęcić jak najwięcej naszego czasu i uwagi temu, by pomóc Noah wydobrzeć. W tym trudnym czasie prosimy tylko o wasze modlitwy i poszanowanie naszej prywatności. Przed nami długa i trudna droga, ale liczymy, że z pomocą rodziny, przyjaciół i fanów na całym świecie, wygramy tę bitwę, jak Bóg da! - napisał Michael na swoim profilu facebookowym.