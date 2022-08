Dramat Małgorzaty Kożuchowskiej na wakacjach. Podobny problem miała ostatnio Julia Wieniawa!

Linie lotnicze powoli wracają do życia. Przewoźnicy przedstawiają procedury jakie będą obowiązywać na pokładach samolotów. Jak będzie wyglądać podróżowanie w pierwszych miesiącach po wznowieniu lotów? Szykuje się sporo zmian. Zobacz także: Co ze szczytem zachorowań w Polsce? Niepokojąca opinia epidemiologa Jeżeli lot w maseczce nie jest dla Ciebie przeszkodą, wykorzystaj oferowany przez Booking rabat i zarezerwuj wymarzone wakacje! Latanie w obliczu pandemii koronawirusa. Linie lotnicze zabierają głos KLM i Air France Francuskie i holenderskie linie lotnicze planują wznowić loty z i do Polski już na początku maja. Na razie plany dotyczą jedynie połączenia do Warszawy. Loty KLM do Amsterdamu planowane są już na 3 maja a Air France do Paryża na 10 maja. Jednak ostateczna decyzja będzie należała do władz państwowych w zależności od poziomu epidemii. Obie linie wprowadzają mnóstwo środków ostrożności, aby zapewnić podróżnym oraz załodze najwyższą ochronę. Nowe procedury będą zgodne z instrukcjami międzynarodowych organizacji ochrony zdrowia m. in. WHO. Będzie to m. in. blokada miejsc, dystans społeczny, higiena na pokładzie, uproszczony serwis pokładowy oraz nowe procedury na lotniskach. Czym jest dystans społeczny? Oznacza to odpowiednie rozsadzenie pasażerów, aby wokół każdego pozostało możliwie najwięcej przestrzeni i pustych foteli. Jest to możliwe, jeśli tylko obłożenie lotu jest niskie, co aktualnie jest bardziej powszechne. Przy wejściu do samolotu Air France rozdaje maseczki pasażerom w przypadku, gdy na rejsie jest więcej osób” – informuje przewoźnik francuskich linii lotniczych Czy uproszczony serwis pokładowy oznacza brak przekąsek ? Obecnie serwis pokładowy i oferta gastronomiczna zostały...