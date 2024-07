Wydawałoby się, że rozstanie i pojednanie Joanny Koroniewskiej z Maciejem Dowborem ma bardzo pozytywne zakończenie, iście bajkowe. Tymczasem magazyn "Flesz" twierdzi, że może być jeszcze lepiej, bo para podobno planuje w końcu wziąć upragniony ślub. Do rozważenia takiej decyzji parę skłoniło rozstanie, podczas którego zauważyli jak mocno byli ze sobą związani.

Reklama

- Ta cała historia w końcu powinna zakończyć się ślubem. Po tym, co przeszli, już chyba tylko taki happy end wchodziłby w grę. Znów mogą rozmawiać ze sobą od rana - tłumaczy bliska osoba z otoczenia Joanny i Macieja.

Podobno Dowbor zmienił się do tego stopnia, że dla rodziny jest gotowy zrobić wszystko, a do tego uprawia dużo sportu by móc chronić Joannę.

Czujemy, że to będzie pojednanie dekady.

Reklama

Zobacz: Koroniewska i Dowbor wrócili do siebie! "Joanna jest gotowa spróbować jeszcze raz"