Czwartkowy wieczór w Sopocie zamienił się w scenę dramatycznych wydarzeń. Stanisław Soyka zmarł w wieku 66 lat, tuż przed planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. Informacja o śmierci artysty dotarła do organizatorów festiwalu, gdy wydarzenie już trwało. TVN nagle przerwał transmisję koncertu, a niedługo później poinformowano o śmierci Stanisława Soyki. Dziś rano prowadzący "Dzień Dobry TVN" wspominali zmarłego artystę, a Dorota Wellman zwróciła się do jego synów.

Dramatyczne wydarzenia na festiwalu w Sopocie

21 sierpnia zmarł Stanisław Soyka. Artysta miał wystąpić na festiwalu w Sopocie, jednak zamiast radości z jego muzyki wszystkich pogrążył smutek. Prowadzący koncert w pewnym momencie przekazali publiczności w Operze Leśnej, że Stanisław Soyka nie żyje.

Kiedy koncert już trwał, dotarła do nas informacja, że Stanisław Soyka nie żyje. Z szacunku dla artysty, ale także jego rodziny, bliskich, z szacunku dla Państwa, zdecydowaliśmy o przerwaniu transmisji z Opery Leśnej. W imieniu wszystkich artystów obecnych dzisiaj w Operze Leśnej, organizatorów tego koncertu i stacji TVN, chcielibyśmy złożyć wyrazy najserdeczniejszego współczucia rodzinie pana Stanisława, łączymy się w bólu i smutku, to dla nas bardzo trudny moment

Prowadzący "Dzień Dobry TVN" wspominają Stanisława Soykę

Piątkowe wydanie programu „Dzień Dobry TVN” otworzyło wspomnienie Stanisława Soyki. Prowadzący, Dorota Wellman i Marcin Prokop, nie kryli wzruszenia. Już na początku programu oddali hołd zmarłemu artyście. "Zdruzgotała nas wczoraj ta informacja. Wieczorem dotarła do nas wiadomość, która była absolutnie porażająca. Stanisław Soyka niestety zmarł" mówił Marcin Prokop.

Ta wiadomość nie tylko zdruzgotała nas, ale także publiczność. Ludzie w komentarzach piszą: ''Czekałam tak bardzo na twój koncert. Wierzyłam, że jeszcze będę mogła zobaczyć i posłuchać cię, Staszku, na żywo''. My też mieliśmy taką nadzieję dodała Dorota Wellman.

Słowa te trafiły prosto w serca widzów. Trudno było ukryć emocje, jakie towarzyszyły wspomnieniu o muzyku, którego głos i twórczość towarzyszyły wielu Polakom przez dekady.

Emocjonalne słowa do synów Stanisława Soyki na antenie TVN

Dorota Wellman skierowała również wyjątkowe słowa do synów Stanisława Soyki. Gwiazda TVN okazała im wsparcie w trudnych chwilach.

Składamy najserdeczniejsze kondolencje rodzinie. Znam również synów Staszka, którzy poszli ścieżką muzyczną. Wybrali tę samą drogę, co tata. Jesteśmy z wami dzisiaj

Głos zabrał również Marcin Prokop. Prowadzący "Dzień Dobry TVN" opowiedział, jaki prywatnie był Stanisław Soyka.

Obydwoje też przeżywamy to osobiście, bo znaliśmy Staszka. Każde z nas na swój sposób. Dla każdego z nas był znajomym, kolegą, przyjacielem, osobą, która, kiedy spotykała się w knajpie, to natychmiast zapraszała cię do swojego stolika, mówiąc, co tak będziesz sam siedział? Posiedźmy razem, pogadajmy. Życie jest za piękne, żeby spędzać je w samotności. Pozdrawiamy cię, Staszku, na tej twojej ostatniej drodze. Wiemy, że na pewno trafisz tam, gdzie bardzo chciałeś być mówił Marcin Prokop.

