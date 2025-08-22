Piękny i wzruszający gest stacji telewizyjnych po śmierci Stanisława Soyki. Na co dzień TVN, Polsat i TVP są dla siebie konkurencją, ale w czwartkowy wieczór pokazali, że potrafią działać ponad podziałami. Zjednoczyła ich śmierć legendy polskiej sceny muzycznej... To wyjątkowy gest.

Piękny gest stacji telewizyjnych po śmierci Stanisława Soyki

21 sierpnia w Sopocie odbywał się ostatni dzień Top of the Top Sopot Festival 2025. To właśnie wczoraj na scenie miał się pojawić Stanisław Soyka. Niestety, TVN nagle przerwał transmisję z Sopotu, a chwilę później okazało się, że Stanisław Soyka nie żyje. Wstrząsająca informacja o odejściu legendy polskiej sceny muzycznej obiegła wszystkie media.

Stacja TVN późnym wieczorem opublikowała w mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcie Stanisława Soyki i poinformowała o dramatycznych wydarzeniach i kierując słowa wsparcia do najbliższych artysty. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci i gwiazdy nie ukrywali emocji. Pod wpisem na profilu TVN na Instagramie kilka słów dodali również przedstawiciele TVP i Polsatu.

Kondolencje dla Rodziny, Przyjaciół i wszystkich fanów, którzy kochali twórczość Stanisława Soyki skomentował Polsat.

Odszedł wyjątkowy artysta, którego muzyka pozostanie z nami na zawsze. Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich oraz Fanów skomentowała z kolei TVP.

Prezydent żegna Stanisława Soykę

Śmierć Stanisława Soyki wstrząsnęła opinią publiczną. Uwielbiany artysta miał wystąpić podczas ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival, niestety los chciał inaczej. Po śmierci legendy polskiej sceny w sieci pojawiło się mnóstwo słów ze wspomnieniami. Głos zabrał również Karol Nawrocki.

Nie żyje Stanisław Sojka, wybitny kompozytor, muzyk i wokalista. To wielka strata dla polskiej kultury. Wspominając dorobek tego wielkiego artysty, niech wybrzmi refren jednego z Jego najbardziej znanych utworów – „Tolerancja”: Na miły Bóg…/Życie nie tylko po to jest, by brać/Życie nie po to, by bezczynnie trwać/I aby żyć siebie samego trzeba dać. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie! napisał prezydent.

