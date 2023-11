Dorota Szelągowska, gwiazda kanału HGTV Polska, ma już syna, 16-letniego Antoniego. Drugie dziecko to owoc miłość z jej nowym partnerem, o którym niewiele wiemy:

Mam szczęśliwy dom, fajne dziecko i pracę, którą lubię. Czego można chcieć więcej? Od roku jestem w szczęśliwym związku, mieszkamy razem z moim partnerem. Nie chcę mówić o swoim życiu, bo „medialne” związki to nie jest coś, co mnie interesuje - mówiła Dorota jakiś czas temu we "Fleszu".