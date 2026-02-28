Dorota Szelągowska ogłosiła koniec. Teraz skupi się na sobie

Dorota Szelągowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji, nieoczekiwanie ogłosiła zamknięcie swojego biura projektowego. Wiadomość ta wywołała prawdziwą burzę wśród jej sympatyków i w świecie show-biznesu. Gwiazda, znana z programów takich jak „Totalne remonty Szelągowskiej” czy „Dorota was urządzi”, przez lata konsekwentnie budowała swoją pozycję jako projektantka wnętrz oraz ekspertka w dziedzinie remontów i metamorfoz. Decyzja o odejściu od codziennych obowiązków zawodowych i ograniczeniu działalności firmy była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem.

Dorota Szelągowska ogłosiła koniec ważnego etapu

W najnowszym wywiadzie Dorota Szelągowska szczerze przyznała, że przez długi czas funkcjonowała w nieustannym biegu, stawiając karierę ponad wszystko. W końcu, po latach pracy na najwyższych obrotach, postanowiła przewartościować swoje życie.

Kiedyś mi się wydawało, że najlepiej jest, gdy praca jest moją pasją. (...) Jak praca jest twoją pasją, nigdy z niej nie wychodzisz. Owszem, powinna ci sprawiać przyjemność i dobrze by było, gdybyś chodziła do niej bez zgrzytania zębami, ale to wystarczy podkreśliła w wywiadzie na łamach magazynu „Viva!”.

Podjęcie tak radykalnej decyzji nie było łatwe, ale jak podkreśliła sama Dorota Szelągowska, to bezpieczeństwo emocjonalne i rodzinna stabilizacja dały jej odwagę, by przewrócić swoje życie do góry nogami. Gwiazda, będąca córką słynnej pisarki Katarzyny Grocholi, przez lata uchodziła za wzór pracowitości i profesjonalizmu. Zawsze powtarzała, że jej praca jest pasją, jednak w ostatnim czasie zrozumiała, jak cienka jest granica między realizacją zawodową a utratą balansu w życiu prywatnym. Teraz chce być bardziej obecna w życiu najbliższych.

O godzinie 17. i w weekendy jestem już tylko dla bliskich. Uwielbiam spędzać czas z moją rodziną i to jest ogromna zmiana, jaka we mnie zaszła. Ale też wcześniej nie miałam takiej prawdziwej rodziny. Zamknęłam więc biuro projektowe, zmniejszyłam firmę, bo w końcu lubię mieć czas wolny. Przez wiele lat opowiadałam wszystkim, że muszę zwolnić, ale tego nie robiłam. A teraz nareszcie mam czas na życie powiedziała Szelągowska.

Dorota Szelągowska pożegnała ojca swojego dziecka

Pod koniec stycznia br. Dorota Szelągowska przerwała milczenie ws. śmierci byłego męża. Paweł Hartlieb zmarł w grudniu w wieku 51 lat, co wywołał ogromne poruszenie w mediach. Szelągowska długo nie zabierała głosu na ten temat. Warto przypomnieć, że z byłym mężem pobrali się 24 lata temu.

Małżeństwo Doroty Szelągowskiej i Pawła Hartlieba trwało dwa lata. Para postanowiła się rozstać niedługo po tym, jak na świat przyszedł ich syn Antoni. Gwiazda nie ukrywała, że gdy przeżyła rozstanie, nie była jeszcze popularną osobą, dzięki czemu jej rozwód nie stał się sprawą medialną.

