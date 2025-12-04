Dorota Szelągowska ma syna z Pawłem Hartliebem. Wielu nie wie, że Antoni zmienił nazwisko
Smutna wiadomość obiegła media - Paweł Hartlieb, pierwszy mąż Doroty Szelągowskiej, nie żyje. Miał 51 lat. Ich syn, Antoni, przed laty postanowił porzucić nazwisko biologicznego ojca. Kulisy tej decyzji mogą budzić emocje, jednak stało się to za zgodą Pawła Hartlieba. Głos w tej sprawie zabrała niegdyś Dorota Szelągowska.
Paweł Hartlieb był znanym aktorem dubbingowym, wokalistą oraz lektorem reklam. Przez lata występował w teatrze Buffo, a także współpracował z zespołem Kwartet Szafa Gra, z którym związał się zawodowo po zakończeniu przygody teatralnej. Jego działalność artystyczna była ceniona przez środowisko muzyczne i teatralne.
Prywatnie Hartlieb był pierwszym mężem Doroty Szelągowskiej - znanej projektantki wnętrz i osobowości medialnej. Para doczekała się syna, Antoniego, urodzonego w 2001 roku. Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu i zakończyła się rozstaniem.
Paweł Hartlieb nie żyje. Informacja o śmierci wywołała poruszenie
W mediach społecznościowych 3 grudnia 2025 roku pojawiła się informacja o śmierci Pawła Hartlieba. Wiadomość została opublikowana na oficjalnym profilu facebookowym zespołu Kwartet Szafa Gra, z którym artysta współpracował przez kilka lat.
Dzisiaj odszedł Paweł Hartlieb. Poznaliśmy się w teatrze Buffo gdzie graliśmy razem w wielu spektaklach. Po powstaniu Szafy występował z nami przez parę lat. Opuścił nas 11 lat temu mając inne plany na życie. Smutno nam bardzo, odpoczywaj Pawełku w spokoju
Pierwszy mąż Doroty Szelągowskiej niespodziewanie zmarł w wieku 51 lat, co wywołało duże poruszenie zarówno wśród znajomych z branży, jak i opinii publicznej.
Decyzja syna Szelągowskiej. Zrobił to za zgodą ojca
Syn Doroty Szelągowskiej i Pawła Hartlieba, Antoni, w wieku 14-15 lat zdecydował się na zmianę nazwiska. Przyjął nazwisko ojczyma - Adama Sztaby, znanego dyrygenta i byłego męża jego matki. Dorota Szelągowska wyjaśniła w rozmowie z portalem Jastrząb Post.
Antek, odkąd skończył rok, był wychowywany przez Adama Sztabę, mojego byłego męża, który przejął nad nim opiekę. I kiedy miał 14-15 lat, zmienił nazwisko na nazwisko Adama
Jak dodała, biologiczny ojciec chłopca, Paweł Hartlieb, nie sprzeciwiał się tej decyzji.
Jego biologiczny tata wyraził na to zgodę i Antek od tamtego momentu nosi nazwisko swojego przybranego taty, który go wychował
Antoni Sztaba idzie śladem rodziców. Zagrał w serialu Netfliksa
Antoni Sztaba, obecnie noszący nazwisko ojczyma, również postanowił związać swoje życie z branżą artystyczną. Niedawno wystąpił w serialu platformy Netflix pt. „Aniela”, gdzie zagrał u boku Małgorzaty Kożuchowskiej. Rola ta przyniosła mu rozpoznawalność i pozytywne recenzje.
Dorota Szelągowska nie kryje dumy z osiągnięć syna, co potwierdziła w rozmowie z serwisem Plotek.
Z przyjemnością, jak pewnie każdej mamie, która widzi, że jej dziecko jest szczęśliwe, wykonuje zawód, kończy studia i odnosi sukcesy. Każdy rodzic jest wtedy szczęśliwy. To jest fantastyczne, on sobie na to zapracował ciężko
