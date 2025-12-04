Paweł Hartlieb był znanym aktorem dubbingowym, wokalistą oraz lektorem reklam. Przez lata występował w teatrze Buffo, a także współpracował z zespołem Kwartet Szafa Gra, z którym związał się zawodowo po zakończeniu przygody teatralnej. Jego działalność artystyczna była ceniona przez środowisko muzyczne i teatralne.

Prywatnie Hartlieb był pierwszym mężem Doroty Szelągowskiej - znanej projektantki wnętrz i osobowości medialnej. Para doczekała się syna, Antoniego, urodzonego w 2001 roku. Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu i zakończyła się rozstaniem.

Paweł Hartlieb nie żyje. Informacja o śmierci wywołała poruszenie

W mediach społecznościowych 3 grudnia 2025 roku pojawiła się informacja o śmierci Pawła Hartlieba. Wiadomość została opublikowana na oficjalnym profilu facebookowym zespołu Kwartet Szafa Gra, z którym artysta współpracował przez kilka lat.

Dzisiaj odszedł Paweł Hartlieb. Poznaliśmy się w teatrze Buffo gdzie graliśmy razem w wielu spektaklach. Po powstaniu Szafy występował z nami przez parę lat. Opuścił nas 11 lat temu mając inne plany na życie. Smutno nam bardzo, odpoczywaj Pawełku w spokoju napisano w emocjonalnym poście.

Pierwszy mąż Doroty Szelągowskiej niespodziewanie zmarł w wieku 51 lat, co wywołało duże poruszenie zarówno wśród znajomych z branży, jak i opinii publicznej.

Decyzja syna Szelągowskiej. Zrobił to za zgodą ojca

Syn Doroty Szelągowskiej i Pawła Hartlieba, Antoni, w wieku 14-15 lat zdecydował się na zmianę nazwiska. Przyjął nazwisko ojczyma - Adama Sztaby, znanego dyrygenta i byłego męża jego matki. Dorota Szelągowska wyjaśniła w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Antek, odkąd skończył rok, był wychowywany przez Adama Sztabę, mojego byłego męża, który przejął nad nim opiekę. I kiedy miał 14-15 lat, zmienił nazwisko na nazwisko Adama mówiła Szelągowska.

Jak dodała, biologiczny ojciec chłopca, Paweł Hartlieb, nie sprzeciwiał się tej decyzji.

Jego biologiczny tata wyraził na to zgodę i Antek od tamtego momentu nosi nazwisko swojego przybranego taty, który go wychował zdradziła projektantka wnętrz.

Antoni Sztaba idzie śladem rodziców. Zagrał w serialu Netfliksa

Antoni Sztaba, obecnie noszący nazwisko ojczyma, również postanowił związać swoje życie z branżą artystyczną. Niedawno wystąpił w serialu platformy Netflix pt. „Aniela”, gdzie zagrał u boku Małgorzaty Kożuchowskiej. Rola ta przyniosła mu rozpoznawalność i pozytywne recenzje.

Dorota Szelągowska nie kryje dumy z osiągnięć syna, co potwierdziła w rozmowie z serwisem Plotek.

Z przyjemnością, jak pewnie każdej mamie, która widzi, że jej dziecko jest szczęśliwe, wykonuje zawód, kończy studia i odnosi sukcesy. Każdy rodzic jest wtedy szczęśliwy. To jest fantastyczne, on sobie na to zapracował ciężko przekazała.

Zobacz także: Michał Rudaś żegna Pawła Hartlieba. Przejmujący wpis trafił do sieci