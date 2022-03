Dorota Szelągowska o bliskich z Ukrainy: "Nie umiem tego w sobie pomieścić"! 

Dorota Szelągowska stała się gwiazdą i jedną z twarzy TVN. Mało kto wyobraża sobie stację bez jej programów o wnętrzach. Szelągowska w swoich wywiadach jest bardzo szczera, bez problemu opowiedziała o trudnych relacjach z mamą, Katarzyną Grocholą, dzieciństwie, czy niemałych zarobkach. Tym razem postanowiła opowiedzieć, o swoim zdrowiu. Wyznała, że miała ataki paniki i bała się wychodzić z domu. Niestety, jej rodzina nie do końca wiedziała jak się zachować, ani jak jej pomóc. Zobacz także: "Hotel Paradise": Dorota Szelągowska zdradziła tajemnicę Pana Lektora Dorota Szelągowska: "Marzyłam, żeby mi znaleźli guza" Dorota Szelągowska jest córką znanej pisarki, Katarzyny Grocholi. Relacje obu pań do pewnego momentu były trudne. Obie w wywiadach podkreślają, że musiały "dojrzeć", do tego, aby ich wzajemne stosunki przerodziły się przyjaźń oraz zdrową relację matki i córki. Szelągowska w telewizji jest od lat , kiedyś była w cieniu za kamerami, od kilku lat to ona jest gwiazdą. Jej programy wnętrzarskie są hitami za każdym razem. W 2014 roku zaczynała od programu "Dorota was urządzi. Obecnie w telewizji HGTV prowadzi, "Domowe rewolucje", "Tu jest pięknie" oraz "Dorota inspiruje". A w TVN jest prowadzącą w programie "Totalne remonty Szelągowskiej". Do programu zgłaszane są osoby, które kochają pomagać, ale same o pomoc nie proszą. Architekt wnętrz, wraz z całą ekipą przez 5 dni pracuje nad całkiem nowym wnętrzem. Dorota Szelągowska bardzo często udziela szczerych wywiadów, w których nie ma dla niej tematów tabu. Tym razem zdecydowała się opowiedzieć, o swoim zdrowiu. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ta uśmiechnięta prowadząca, mogła mieć problemy z wyjściem z domu, żeby zrobić zakupy czy normalnie...